Среща с професор Велико Лечев за освободителния поход на III Българска армия в Добруджа - 1916/1917 година се проведе в Генерал Тошево

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Среща на тема "Освободителният поход на III Българска армия в Добруджа 1916-1917 година" с проф. дин Велко Лечев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя в зала "Дора Габе" на Община Генерал Тошево. На снимката: професор дин Велко Лечев (вляво) и кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров.Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова (ПГ)
Генерал Тошево,  
13.11.2025 18:58
 (БТА)

Среща разговор с професор д.и.н. Велико Лечев от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" се проведе в зала "Дора Габе" на Община Генерал Тошево. Събитието бе посветен на темата „Освободителният поход на III Българска армия в Добруджа (1916–1917 година)“.

В присъствието на ученици, граждани и гости проф. Лечев представи пет от книгите си. Поредица от тях съдържат дневници на полкове, в които командирите са описвали какво се случва на бойните полета ден по ден. 

Ученият говори и за командира на III Българска армия генерал Стефан Тошев и неговия принос в боевете при Добрич и Тутракан. Особено внимание проф. Лечев отдели на дневниците на пехотни и конни полкове, съхранени в Централния военен архив, които разкриват човешките съдби, героизма и жертвоготовността на българските войници. Историкът представи интересни факти за свидетелства в австрийски издания за боевете през 1916 г.

Проф. Лечев подчерта, че приносът на добруджанци към Съединението на България (1885 г.) и към Освободителния поход на III Българска армия често остава в сянка, но заслужава по-широко признание. Той даде примери за подвига и родолюбието на обикновени войници и офицери, които са оставили траен отпечатък в историята на Добруджа.

Кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров приветства проф. Лечев и изрази благодарност за неговия дългогодишен принос към съхраняването на историческата памет. След срещата той сподели, че е записал няколко идеи, които възнамерява да реализира, вдъхновен от разказите за добруджанските герои и генералтошевци по бойните полета.

/ТС/

