Подробно търсене

Колумбия ще продължи разузнавателното си сътрудничество със САЩ, съобщи колумбийският вътрешен министър

Елена Инджева
Колумбия ще продължи разузнавателното си сътрудничество със САЩ, съобщи колумбийският вътрешен министър
Колумбия ще продължи разузнавателното си сътрудничество със САЩ, съобщи колумбийският вътрешен министър
Колумбийският министър на вътрешните работи Армандо Бенедети по време на пресконференция в Богота, Колумбия. 22 април 2025 г. (AP Photo/Fernando Vergara)
Богота,  
13.11.2025 20:25
 (БТА)

Колумбия ще продължи да сътрудничи със САЩ по въпроси, свързани с разузнаването, съобщи днес колумбийският министър на вътрешните работи Армандо Бенедети и каза, че правителствено решение отпреди два дни, касаещо това сътрудничество, е било "погрешно тълкуване“, предаде Франс прес.

На фона на кризата в отношенията между Богота и Вашингтон президентът левичар на Колумбия Густаво Петро разпореди във вторник временно преустановяване на изпращането от страна на Колумбия на съобщения на американските агенции за сигурност. Той разпореди и преустановяването на други операции с тези агенции. Това решение беше в отговор на ударите на САЩ срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици в Карибско море и Тихия океан. 

„Имало е погрешно тълкуване от страна на колумбийската преса и някои висши правителствени служители. Президентът Петро никога не е казвал, че американските агенции ще спрат да работят в Колумбия в сътрудничество с нашите разузнавателни агенции“, заяви Бенедети в платформата „Екс“.

Бенедети отговори на критиките от опозицията и военните в страната, които сметнаха мярката за абсурдна, имайки предвид, че Колумбия отбелязва рекордни нива на производство на кокаин и че Вашингтон традиционно е техен съюзник в борбата срещу трафика на наркотици.

Отношенията между Съединените щати и Колумбия се влошиха, откакто Доналд Тръмп дойде на власт в началото на годината. Тръмп наскоро описа своя колумбийски колега, който е на власт от 2022 г., като „наркобос“, без да предостави никакви доказателства, отмени визата му и наложи финансови санкции на него и неговите роднини за това, че „не правят нищо, за да спрат“ производството на наркотици, които се използват в САЩ. Белият дом също отмени статута на Колумбия като съюзник в борбата срещу наркотиците.

/ГГ/

Свързани новини

13.11.2025 16:43

Ройтерс: Законни ли са смъртоносните удари на САЩ в Южна Америка заради предполагаем наркотрафик?

Американските удари срещу кораби, заподозрени в наркотрафик в източната част на Тихия океан и Карибско море, убиха десетки хора, които администрацията на президента Доналд Тръмп нарича терористи, превозващи наркотици, отговорни за смъртта от
30.10.2025 21:43

Американски сенатор обвини администрацията на Тръмп, че изолира Демократическата партия от брифингите за ударите по кораби в Южна Америка

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е провела брифинг, предназначен само за републиканци, относно ударите на САЩ срещу предполагаеми кораби с наркотици в близост до Венецуела, което сенаторът демократ от щата Вирджиния Марк Уорнър определи днес като опасна тенденция към засилване на партийните различия в областта на националната сигурност, предаде Ройтерс.
09.10.2025 02:00

Президентът на Колумбия заяви, че в събота САЩ са нанесли удар по колумбийски кораб, плаващ в Карибско море

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че поредната атака на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море е била насочена срещу колумбийски кораб с колумбийски граждани на борда, предаде Ройтерс.
27.09.2025 07:24

Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще отнеме визата на колумбийския президент Густаво Петро

Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро, след като го обвини, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк, предаде ДПА.
24.09.2025 07:10

Колумбийският президент поиска "наказателно преследване" срещу Тръмп

Колумбийският президент Густаво Петро поиска днес от трибуната на Общото събрание на ООН да бъде започнато "наказателно преследване" срещу американския му колега Доналд Тръмп след смъртоносните американски военни удари, които унищожиха кораби в Карибско море, които според Вашингтон са превозвали наркотици, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:49 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация