Колумбия ще продължи разузнавателното си сътрудничество със САЩ, съобщи колумбийският вътрешен министър

Колумбия ще продължи да сътрудничи със САЩ по въпроси, свързани с разузнаването, съобщи днес колумбийският министър на вътрешните работи Армандо Бенедети и каза, че правителствено решение отпреди два дни, касаещо това сътрудничество, е било "погрешно тълкуване“, предаде Франс прес.

На фона на кризата в отношенията между Богота и Вашингтон президентът левичар на Колумбия Густаво Петро разпореди във вторник временно преустановяване на изпращането от страна на Колумбия на съобщения на американските агенции за сигурност. Той разпореди и преустановяването на други операции с тези агенции. Това решение беше в отговор на ударите на САЩ срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици в Карибско море и Тихия океан.

„Имало е погрешно тълкуване от страна на колумбийската преса и някои висши правителствени служители. Президентът Петро никога не е казвал, че американските агенции ще спрат да работят в Колумбия в сътрудничество с нашите разузнавателни агенции“, заяви Бенедети в платформата „Екс“.

Бенедети отговори на критиките от опозицията и военните в страната, които сметнаха мярката за абсурдна, имайки предвид, че Колумбия отбелязва рекордни нива на производство на кокаин и че Вашингтон традиционно е техен съюзник в борбата срещу трафика на наркотици.

Отношенията между Съединените щати и Колумбия се влошиха, откакто Доналд Тръмп дойде на власт в началото на годината. Тръмп наскоро описа своя колумбийски колега, който е на власт от 2022 г., като „наркобос“, без да предостави никакви доказателства, отмени визата му и наложи финансови санкции на него и неговите роднини за това, че „не правят нищо, за да спрат“ производството на наркотици, които се използват в САЩ. Белият дом също отмени статута на Колумбия като съюзник в борбата срещу наркотиците.