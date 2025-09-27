Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще отнеме визата на колумбийския президент Густаво Петро

Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро, след като го обвини, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк, предадоха ДПА и Ройтерс.

"Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", написа Държавният департамент в социалната мрежа "Екс".

В реч пред участниците в пропалестински протест пред централата на ООН в Манхатън, Петро призова за създаването на глобална въоръжена сила, чиято приоритетна задача да бъде освобождаването на палестинците. "Тази сила трябва да бъде по-голяма от тази на САЩ", добави той.

"Ето защо оттук, от Ню Йорк, призовавам всички войници от армията на САЩ да не насочват оръжията си към хората. Не се подчинявайте на заповедите на Тръмп. Подчинявайте се на заповедите на човечеството", подчерта Петро в изявление на испански.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е била в състояние да потвърди веднага дали Петро все още е в Ню Йорк. Засега неговата канцелария и външното министерство на Колумбия не са отговорили на исканията за коментар.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предприе мерки срещу поддръжниците на палестинската кауза, докато страни като Франция, Великобритания, Австралия и Канада признават палестинската държава – ход, който разгневи Израел и неговия съюзник САЩ. Петро, първият ляв президент на Колумбия и твърд противник на войната на Израел в Газа, атакува Тръмп в речта си пред Общото събрание на ООН във вторник, като заяви, че американският лидер е "съучастник в геноцида" в Газа и призова за "наказателно преследване" за американските ракетни атаки срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици в карибските води.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, в речта си пред Асамблеята вчера, осъди западните страни, подкрепили палестинската държавност, като ги обвини, че изпращат посланието, че "убиването на евреи се отплаща".

Израел започна войната си срещу "Хамас" след атака, проведена от палестинската въоръжена групировка на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Оттогава военната кампания на Израел в Газа е отнела живота на над 65 000 палестинци, според здравните власти в Газа, и е прогонила цялото население на тясната анклава. Множество експерти по правата на човека твърдят, че това се равнява на геноцид - обвинение, което Израел гневно отхвърля, като твърди, че води война за самоотбрана, припомня Ройтерс.

Освен това американският президент Тръмп и преди това е критикувал левия лидер на Колумбия във връзка с политиката му спрямо наркотрафика, припомня ДПА.

В документ, подписан от Тръмп, се казва, че по време на управлението на Петро отглеждането на насаждения от кока и производството на кокаин са достигнали рекордни нива. Американският президент обвини колумбийския си колега, че влошава ситуацията с неправилната си политика.