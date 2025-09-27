Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще отнеме визата на колумбийския президент Густаво Петро

Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро, след като го обвини, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк, предаде ДПА.

"Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", написа Държавният департамент в социалната мрежа "Екс".

Засега не са дадени повече доказателства или подробности, отбелязва ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп и преди това е критикувал левия лидер на Колумбия във връзка с политиката му спрямо наркотрафика.

В документ, подписан от Тръмп, се казва, че по време на управлението на Петро отглеждането на насаждения от кока и производството на кокаин са достигнали рекордни нива. Американският президент обвини колумбийския си колега, че влошава ситуацията с неправилната си политика.