Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще отнеме визата на колумбийския президент Густаво Петро

Валерия Динкова
Президентът на Колумбия Густаво Петро говори пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, 23 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Pamela Smith
Вашингтон,  
27.09.2025 07:24
 (БТА)

Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро, след като го обвини, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк, предаде ДПА.

"Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", написа Държавният департамент в социалната мрежа "Екс".

Засега не са дадени повече доказателства или подробности, отбелязва ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп и преди това е критикувал левия лидер на Колумбия във връзка с политиката му спрямо наркотрафика.

В документ, подписан от Тръмп, се казва, че по време на управлението на Петро отглеждането на насаждения от кока и производството на кокаин са достигнали рекордни нива. Американският президент обвини колумбийския си колега, че влошава ситуацията с неправилната си политика.

/ВД/

