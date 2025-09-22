Подробно търсене

Мадуро отхвърли обвиненията в трафик на наркотици и покани Тръмп на диалог

Асен Георгиев
Президентът на Венецуела Николас Мадуро. Снимка: АП/Jesus Vargas
Каракас,  
22.09.2025 07:47
 (БТА)

Венецуелският президент Николас Мадуро изпрати до американския си колега Доналд Тръмп писмо, в което отхвърля отправените му обвинения в трафик на наркотици и го кани "да запази мира чрез диалог", предаде Франс прес.

САЩ разположиха военни кораби и атомна подводница в Карибско море под официалния претекст на операция срещу наркотиците, посочва АФП. Вашингтон твърди, че е унищожил най-малко три кораба на предполагаеми наркотрафиканти във водите близо до Венецуела, като са загинали десетина души. 

В писмото, датирано от 6 септември и оповестено вчера от вицепрезидента Делси Родригес, Мадуро определя като "абсолютно неверни" обвиненията на САЩ за "връзки" на властите в Каракас "с мафии и банди на наркотрафиканти".

"Това е най-несъстоятелната "фалшива новина", която е била разпространявана срещу нашата страна, за да оправдае ескалация на напрежението по пътя към въоръжен конфликт", добавя Мадуро. "Както показват данните на ООН и други организации, които можете да потвърдите с вашите собствени разузнавателни агенции, 87% от произведените в Колумбия наркотици напускат (страната) през пристанищата на Тихия океан; 8% през полуостров Гуахира в северната част на Колумбия; и за едва 5% има опити да бъдат транспортирани през Венецуела", пише той, като уверява, че страната му е "територия, свободна от производство на наркотици".

"Тази година вече неутрализирахме и унищожихме над 70% от това малко количество наркотици, което трафикантите пробват да прекарат през границата ни с Колумбия, дълга над 2200 километра", заявява Мадуро. 

"Господин президент, надявам се, че заедно ще успеем да победим тези фалшиви новини, влошаващи отношенията ни, които трябва да бъдат трайни и мирни (...) Приканвам Ви да запазите мира чрез диалог и разбирателство", заявява в заключение венецуелският президент.

САЩ обвиняват Мадуро във връзки с наркотрафикантите и са обявили награда от 50 милиона долара за всяка информация, която доведе до залавянето му. Венецуелският държавен глава винаги е отричал категорично тези обвинения, като твърди, че има "империалистически план" за свалянето му от власт и завладяването на природните ресурси на страната.

