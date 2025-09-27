Подробно търсене

Венецуела планира днес учения за гражданска отбрана, продължавайки мобилизацията си срещу американската "заплаха"
Венецуелският президент Николас Мадуро на пресконференция в Каракас на 15 септември 2025 г. Снимка: Jesus Vargas/АП
Каракас,  
27.09.2025 19:09
Властите във Венецуела продължават мобилизацията в страната на фона на "заплахите" от Вашингтон и неговите военни кораби в Карибския басейн, като за днес са планирани учения за гражданска отбрана, предаде Франс прес.

САЩ изпратиха преди близо месец осем кораба и подводница в Карибско море и съобщиха, че са унищожили най-малко три плавателни съда с предполагаеми наркотрафиканти от Венецуела, убивайки 14 души.

Американските власти отказаха поканата за диалог, отправена от венецуелския президент Николас Мадуро, обвинявайки го, че стои начело на картел за трафик на наркотици, въпреки че той отрече и на свой ред твърди, че целта на Вашингтон е да го свали от власт и да заграби венецуелския петрол.

Вчера министър-председателката на Тринидад и Тобаго - архипелаг, разположен на десетина километра от венецуелския бряг - за пореден път заяви подкрепа за разполагането на военни кораби от САЩ в района.

"В Тринидад и Тобаго сме особено благодарни за американското военно присъствие в южната част на Карибския басейн", каза Камла Персад-Бисесар от трибуната на Общото събрание на ООН, заклеймявайки "извършващите злодеяния наркокартели", отговорни за "разрушаването на обществата".

Във вторник президентът на Колумбия Густаво Петро, противник на разполагането на американски военни в района, поиска - пак от трибуната на Общото събрание на ООН - срещу Доналд Тръмп да бъде предприета "наказателна процедура" след ударите срещу плавателни съдове, заподозрени, че превозват наркотици.

Вчера телевизия "Ен Би Си Нюз" увери, че има потвърждение, че "висши американски военни разработват варианти за вземане на прицел на наркотрафикантите вътре във Венецуела".

"Удари в границите на тази страна биха могли да започнат до няколко седмици", заявиха четирима източници пред "Ен Би Си Нюз" [...] Тези удари вътре във Венецуела биха представлявали нова ескалация във военната кампания на администрацията на Тръмп" срещу Венецуела и Николас Мадуро, отбеляза американската медия.

Тази сутрин Мадуро свика учения за гражданска отбрана, за да се гарантира "подготвеността на хората за природни бедствия или всеки въоръжен конфликт, който би могъл да възникне".

Ученията се организират след силни земетресения, макар и без жертви, станали в сряда и четвъртък, а също след няколко акции за мобилизация на населението през последните седмици - записване в редовете на милицията (военен корпус, съставен от цивилни), учения в казармите, военна подготовка за жителите на кварталите. 

Вчера Венецуела получи подкрепата на един от най-верните си съюзници - президента на Никарагуа Даниел Ортега, който за пореден път осъди разполагането на американски военни.

Венецуела е "страната с най-големи петролни залежи в света [...], към това се стремят северноамериканските лидери, северноамериканския капитал - да си присвоят венецуелски петрол", каза Ортега.

Към 19:22 на 27.09.2025

