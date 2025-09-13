Подробно търсене

Венецуела съобщи, че американски военен кораб е прехванал и задържал за осем часа венецуелски риболовен съд в нейни води

Десислава Иванова
Илюстративна снимка: Венецуелски рибари. Автор: Matias Delacroix/АП
Каракас,  
13.09.2025 23:04
 (БТА)

Правителството на Венецуела съобщи, че американски разрушител е прехванал и задържал в продължение на осем часа вчера венецуелски кораб за лов на риба тон в специалната икономическа зона на страната, предаде Ройтерс.

В изявление, прочетено от венецуелския външен министър Иван Хил, правителството заяви, че риболовният съд е бил завзет и задържан незаконно и по враждебен начин. То отбеляза че, екипажът на венецуелския кораб се е състоял от девет обикновени рибари и е бил безобиден.

Напрежението между Вашингтон и Каракас се засилва. Миналата седмица американски военен удар в района на Карибите отне живота на 11 души от Венецуела и потопи плавателния им съд, който според администрацията на американския президент Доналд Тръмп е превозвал незаконни наркотици, припомня Ройтерс.

Администрацията на Тръмп предостави оскъдна информация за атаката от миналата седмица, въпреки настояванията на членове на американския Конгрес правителството да обоснове този акт.

Венецуелските власти заявиха, че нито един от 11-те убити не е бил член на бандата "Трен де Арагуа", както твърдяха САЩ.

Американските служители за момента не са отговорили на искането за коментар във връзка със случая от вчера.

Венецуелското правителство съобщи, че американският кораб е ескадреният миноносец "Джейсън Дънам" (Jason Dunham - DDG-109), "въоръжен с мощни крилати ракети и управляван от високоспециализирани морски пехотинци". То поиска САЩ незабавно да престанат да атакуват плавателни съдове, което според него излага на риск "сигурността и мира на Карибите".

/ДИ/

Свързани новини

07.09.2025 02:51

Президентът на Венецуела призова САЩ да не предизвикват "широкомащабен военен конфликт"

Президентът на Венецуела Николас Мадуро продължи с изказванията си по линията на противопоставянето на САЩ и призова Вашингтон да понижи напрежението между двете страни, предупреждавайки, че може да се стигне до "широкомащабен военен конфликт", предаде ДПА.
06.09.2025 09:07

Мадуро заяви, че Венецуела е готова за "въоръжена борба", ако САЩ атакуват страната

Авторитарният лидер на Венецуела Николас Мадуро снощи заяви, че Каракас е готов да премине от "политическа фаза" към "етап на въоръжена борба" в случай на нападение от страна на САЩ на фона на ескалиращото напрежение между двете страни, предаде ДПА.
06.09.2025 04:58

Различията ни със САЩ не са оправдание за военен конфликт, каза венецуелският президент Мадуро

Различията ни със САЩ не са оправдание за военен конфликт, каза венецуелският президент Николас Мадуро и призова американския лидер Доналд Тръмп към диалог. Повод за думите на Мадуро стана заплаха на президента на САЩ, че ще сваля венецуелски
06.09.2025 03:14

Доналд Тръмп каза, че ако венецуелски самолети застрашат американски кораби, ще бъдат сваляни и добави, че не иска смяна на режима в Каракас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Венецуела, че самолетите ѝ ще бъдат сваляни, ако застрашат американски военни сили, след като по-рано Вашингтон съобщи, че два венецуелски военни самолета са прелетели опасно ниско над плавателен съд на
05.09.2025 09:23

Пентагонът разкритикува прелитането на венецуелски самолети над американски кораб

Пентагонът разкритикува прелитането на венецуелски самолети над американски кораб, предадоха световните агенции. Министерството на отбраната на САЩ каза, че два венецуелски самолета са прелетели над кораб на военноморските сили на САЩ, намиращ се в
03.09.2025 02:00

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар срещу отплавал от Венецуела кораб, превозващ наркотици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар в южната част на Карибите срещу кораб, превозващ наркотици, който е отплавал от Венецуела, предаде Асошиейтед прес. „Когато излезете от стаята, ще видите, че буквално през последните
01.09.2025 21:23

Мадуро твърди, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна, предаде Франс прес. Тези изявления дойдоха след като Вашингтон обяви разполагане на военни в карибския
30.08.2025 12:27

Американски крайцер навлезе в Панамския канал на фона на напрежение между САЩ и Венецуела

Американският ракетен крайцер "Лейк Ери" (USS Lake Erie) навлезе снощи в Панамския канал в посока към Карибите, съобщиха журналисти от Франс прес, станали очевидци на движението на крайцера.

