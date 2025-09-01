Подробно търсене

Мадуро твърди, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна

Габриела Големанска
Николас Мадуро, снимка: AP Photo/Ariana Cubillos
Каракас,  
01.09.2025 21:23
 (БТА)

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна, предаде Франс прес.

Тези изявления дойдоха след като Вашингтон обяви разполагане на военни в карибския регион с мотив борба срещу международния трафик на дрога.

"Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е познал през последните 100 години – осем кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел Венецуела. Става дума за една неоправдана, неморална, абсолютно престъпна и кървава заплаха“, каза Мадуро по време на среща с представители на международната преса в Каракас.

Той намеква, че има заплаха за американско дебаркиране и опит за смяна на режима. Но САЩ никога публично не са заплашвали да нахлуят в страната, отбелязва Франс прес.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик  и неотдавна обяви награда от 50 милиона долара за ареста му.

Мадуро, който казва, че отношенията със САЩ са прекъснати, заяви, че е задействал специален план, при който са били разгърнати военноморските сили и дронове за наблюдение във венецуелските териториални води.

Президентът на Венецуела добави, че пред максимален военен натиск, на който е подложена страната му, Каракас е започнал максимална подготовка за защита на Венецуела.

Венецуела няма да отстъпи никога пред шантаж и заплахи от каквото и да е естество, увери Мадуро.

 

Свързани новини

08.08.2025 02:45

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за ареста на венецуелския президент Николас Мадуро

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс.
26.07.2025 02:17

САЩ категоризириха група, която се свързва с венецуелския президент Мадуро, като подкрепяща терористични организации

САЩ категориризиха снощи група, която се свързва с венецуелския президент Николас Мадуро, като подкрепяща групировки, определени от Вашингтон като "чуждестранни терористични организации", предаде Ройтерс.

