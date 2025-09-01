Мадуро твърди, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна, предаде Франс прес.

Тези изявления дойдоха след като Вашингтон обяви разполагане на военни в карибския регион с мотив борба срещу международния трафик на дрога.

"Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е познал през последните 100 години – осем кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел Венецуела. Става дума за една неоправдана, неморална, абсолютно престъпна и кървава заплаха“, каза Мадуро по време на среща с представители на международната преса в Каракас.

Той намеква, че има заплаха за американско дебаркиране и опит за смяна на режима. Но САЩ никога публично не са заплашвали да нахлуят в страната, отбелязва Франс прес.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик и неотдавна обяви награда от 50 милиона долара за ареста му.

Мадуро, който казва, че отношенията със САЩ са прекъснати, заяви, че е задействал специален план, при който са били разгърнати военноморските сили и дронове за наблюдение във венецуелските териториални води.

Президентът на Венецуела добави, че пред максимален военен натиск, на който е подложена страната му, Каракас е започнал максимална подготовка за защита на Венецуела.

Венецуела няма да отстъпи никога пред шантаж и заплахи от каквото и да е естество, увери Мадуро.