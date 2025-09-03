Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с президента на Мексико в момент, когато Тръмп демонстрира американската военна мощ в Латинска Америка

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна днес с президента на Мексико Клаудия Шейнбаум, която изрази опасения, че Вашингтон подкопава мексиканския суверенитет - ден, след като американският президент Доналд Тръмп драматично засили военната роля на неговата администрация в Карибите, по думите му, със смъртоносен удар по венецуелски наркокартел, предаде Асошиейтед прес.

На срещата си с мексиканския президент Рубио подчерта значимостта, която САЩ отдават на сътрудничеството с тях в сферата на сигурността в Западното полукълбо, търговията и миграцията.

САЩ и Мексико постигнаха "историческо ниво на сътрудничество", каза американският държавен секретар след срещата си с Шейнбаум, цитиран от Франс прес. "Това е най-тясното сътрудничество в областта на сигурността, което някога сме имали, може би с която и да е страна", отбеляза Рубио на пресконференция, като похвали подхода на мексиканския президент.

Тръмп отчужди мнозина в региона с постоянните си искания и заплахи за налагане на всеобхватни мита и санкции, ако те откажат да изпълняват неговите искания, особено по въпросите на миграцията и борбата с наркокартелите, отбелязва АП.

Тези опасения вероятно ще се засилят, след като САЩ разположиха военни кораби в Карибско море и на други места около Латинска Америка и обявиха, че са нанесли смъртоносен удар срещу предполагаем плавателен съд на престъпната групировка "Трен де Арагуа", транспортираща наркотици.

Тръмп и други представители на администрацията му заявиха, че ударът, видеокадри от който президентът публикува в социалните мрежи, ще накара трафикантите да се замислят дали могат да транспортират наркотици към САЩ.

Напоследък Тръмп поиска и получи някои отстъпки от правителството на Шейнбаум, която на свой ред иска да отклони заплахите за налагане на мита, въпреки че яростно защитава суверенитета на Мексико.

Тя отново отхвърли обвиненията от страна на Тръмп, че се страхува да се изправи срещу мексиканските картели, защото те притежават голямо влияние.

"Много уважаваме отношенията между Мексико и САЩ и президента Тръмп и не, не е истина това, което той казва", заяви Шейнбаум.

Преди срещата си с Рубио мексиканският президент съобщи пред журналисти, че администрацията ѝ възнамерява да се споразумее със САЩ за "програма за сътрудничество за погранична сигурност и прилагане на закона в рамките на нашите суверенитети".

В своя реч си за състоянието на нацията тази седмица, с която отбеляза първата си година на поста, Шейнбаум заяви: "При никакви обстоятелства няма да приемем намеса, интервенция или други действия от чужбина, които са в ущърб на целостта, независимостта и суверенитета на страната".

Рубио ще посети Еквадор утре, като това е третата му обиколка в Латинска Америка, откакто встъпи в длъжност, отбелязва АП.