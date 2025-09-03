Подробно търсене

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с президента на Мексико в момент, когато Тръмп демонстрира американската военна мощ в Латинска Америка

Владимир Арангелов
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с президента на Мексико в момент, когато Тръмп демонстрира американската военна мощ в Латинска Америка
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с президента на Мексико в момент, когато Тръмп демонстрира американската военна мощ в Латинска Америка
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се ръкува с президента на Мексико Клаудия Шейнбаум, 3 септември 2025 година. Снимка: AP/Jacquelyn Martin
Мексико,  
03.09.2025 21:47
 (БТА)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна днес с президента на Мексико Клаудия Шейнбаум, която изрази опасения, че Вашингтон подкопава мексиканския суверенитет - ден, след като американският президент Доналд Тръмп драматично засили военната роля на неговата администрация в Карибите, по думите му, със смъртоносен удар по венецуелски наркокартел, предаде Асошиейтед прес.

На срещата си с мексиканския президент Рубио подчерта значимостта, която САЩ отдават на сътрудничеството с тях в сферата на сигурността в Западното полукълбо, търговията и миграцията.

САЩ и Мексико постигнаха "историческо ниво на сътрудничество", каза американският държавен секретар след срещата си с Шейнбаум, цитиран от Франс прес. "Това е най-тясното сътрудничество в областта на сигурността, което някога сме имали, може би с която и да е страна", отбеляза Рубио на пресконференция, като похвали подхода на мексиканския президент.

Тръмп отчужди мнозина в региона с постоянните си искания и заплахи за налагане на всеобхватни мита и санкции, ако те откажат да изпълняват неговите искания, особено по въпросите на миграцията и борбата с наркокартелите, отбелязва АП.

Тези опасения вероятно ще се засилят, след като САЩ разположиха военни кораби в Карибско море и на други места около Латинска Америка и обявиха, че са нанесли смъртоносен удар срещу предполагаем плавателен съд на престъпната групировка "Трен де Арагуа", транспортираща наркотици.

Тръмп и други представители на администрацията му заявиха, че ударът, видеокадри от който президентът публикува в социалните мрежи, ще накара трафикантите да се замислят дали могат да транспортират наркотици към САЩ.

Напоследък Тръмп поиска и получи някои отстъпки от правителството на Шейнбаум, която на свой ред иска да отклони заплахите за налагане на мита, въпреки че яростно защитава суверенитета на Мексико.

Тя отново отхвърли обвиненията от страна на Тръмп, че се страхува да се изправи срещу мексиканските картели, защото те притежават голямо влияние.

"Много уважаваме отношенията между Мексико и САЩ и президента Тръмп и не, не е истина това, което той казва", заяви Шейнбаум.

Преди срещата си с Рубио мексиканският президент съобщи пред журналисти, че администрацията ѝ възнамерява да се споразумее със САЩ за "програма за сътрудничество за погранична сигурност и прилагане на закона в рамките на нашите суверенитети".

В своя реч си за състоянието на нацията тази седмица, с която отбеляза първата си година на поста, Шейнбаум заяви: "При никакви обстоятелства няма да приемем намеса, интервенция или други действия от чужбина, които са в ущърб на целостта, независимостта и суверенитета на страната".

Рубио ще посети Еквадор утре, като това е третата му обиколка в Латинска Америка, откакто встъпи в длъжност, отбелязва АП.

/СХТ/

Свързани новини

03.09.2025 12:03

ЕФЕ: Марко Рубио отказва да коментира евентуални бъдещи военни действия на САЩ в Карибския басейн

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че няма да "коментира това, което евентуално може да се случи в бъдеще" между Вашингтон и Венецуела, предаде испанската информационна агенция ЕФЕ.
03.09.2025 02:00

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар срещу отплавал от Венецуела кораб, превозващ наркотици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар в южната част на Карибите срещу кораб, превозващ наркотици, който е отплавал от Венецуела, предаде Асошиейтед прес. „Когато излезете от стаята, ще видите, че буквално през последните
01.09.2025 21:23

Мадуро твърди, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна, предаде Франс прес. Тези изявления дойдоха след като Вашингтон обяви разполагане на военни в карибския
30.08.2025 12:27

Американски крайцер навлезе в Панамския канал на фона на напрежение между САЩ и Венецуела

Американският ракетен крайцер "Лейк Ери" (USS Lake Erie) навлезе снощи в Панамския канал в посока към Карибите, съобщиха журналисти от Франс прес, станали очевидци на движението на крайцера.
29.08.2025 01:51

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Мексико и Еквадор следващата седмица

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Мексико и Еквадор следващата седмица, съобщи Държавният департамент на САЩ в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп полага усилия да се бори с нелегалната имиграция в САЩ, с наркокартелите и да противодейства на китайското влияние в региона, предаде Ройтерс.
26.08.2025 03:57

Венецуела обяви, че започва операция срещу трафика на наркотици по границата си с Колумбия

Венецуела снощи обяви, че ще разположи 15 000 служители на силите за сигурност по границата си в Колумбия, за да засили борбата си с наркотрафика на фона на обвиненията на САЩ, че президентът Николас Мадуро ръководи наркокартел, предаде Франс прес.
21.08.2025 21:38

ЕФЕ: Лидерите на латиноамериканска организация за международно сътрудничество осъдиха разполагането на американски военни в Карибско море

Държавните и правителствени ръководители на 10-те страни членки на Боливарския съюз за народите на нашата Америка (ALBA) осъдиха военното разполагането на американски военни в Карибско море по време на извънредна виртуална среща на върха, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:50 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация