Подробно търсене

Петима души бяха задържани в Еквадор след нападение срещу автомобила на президента Нобоа, съобщи правителството на страната

Владимир Арангелов
Петима души бяха задържани в Еквадор след нападение срещу автомобила на президента Нобоа, съобщи правителството на страната
Петима души бяха задържани в Еквадор след нападение срещу автомобила на президента Нобоа, съобщи правителството на страната
Еквадорският президент Даниел Нобоа. Снимка: AP/Carlos Noriega
Кито,  
08.10.2025 01:30
 (БТА)

Автомобилът на еквадорския президент Даниел Нобоа е бил обкръжен от група от около 500 души, които са хвърляли камъни, докато той пристигал за събитие в провинция Каняр, заяви министърът на околната среда и енергетиката на страната Инес Мансано, добавяйки, че след това по автомобила на президента са били открити „следи от куршуми“, предаде Ройтерс.

Мансано каза, че официално е подал сигнал за опит за покушение срещу Нобоа. Президентът не е пострадал и петима души са били задържани, добави министърът.

„Стрелба по автомобила на президента, хвърляне на камъни, повреждане на държавна собственост – това е просто престъпление“, заяви Мансано. „Няма да позволим това“, добави той.

Националната федерация на коренното население обаче заяви, че е избухнало организирано насилие срещу хора, които се били мобилизирали за пристигането на Нобоа, като посочи, че сред атакуваните в „бруталната полицейска и военна акция“ е имало и възрастни жени.

„Най-малко петима от нас са били произволно задържани“, се казва в публикация в „Екс“.

Националната федерация на коренното население в Еквадор започна стачка преди 16 дни, организирайки шествия и блокирайки някои пътища в знак на протест срещу прекратяването на субсидиите за дизелово гориво.

На кадри от видео от вътрешността на автомобил, публикувано от канцеларията на президента, се вижда как хора хвърлят камъни, както и пукнатини по прозореца на автомобила. На друга снимка, публикувана от президентството, се вижда автомобил със счупени прозорци и счупено предно стъкло.

От снимките не става ясно дали е бил изстрелян куршум, отбелязва Ройтерс.

/ВА/

Свързани новини

25.09.2025 21:07

Най-малко 17 убити при бунт в затвор в Еквадор

Най-малко 17 души бяха убити при бунт в затвор в северния еквадорски град Есмералдас, близо до границата с Колумбия, предаде Ройтерс, като се позова на еквадорската служба, управляваща затворите.
21.09.2025 03:51

Избирателният съвет на Еквадор одобри искането на президента Даниел Нобоа за свикване на референдум за промени в Конституцията

Избирателният съвет на Еквадор одобри искането на президента Даниел Нобоа за свикване на референдум, на който гражданите да се произнесат по предложения за ключови промени в Конституцията на фона на усилията на правителството да въведе повече инструменти за борба с наркокартелите, предаде Асошиейтед прес.
17.09.2025 15:28

ЕФЕ: Колумбия даде гражданство на бивш еквадорски вицепрезидент, осъден за корупция

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че е предоставил колумбийско гражданство на бившия вицепрезидент на Еквадор Хорхе Глас (2013–2018), който беше осъден за корупция, съобщи испанската агенция ЕФЕ. Колумбийските власти са поискали Глас да им бъде предаден от Еквадор.
03.09.2025 21:47

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с президента на Мексико в момент, когато Тръмп демонстрира американската военна мощ в Латинска Америка

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна днес с президента на Мексико Клаудия Шейнбаум, която изрази опасения, че Вашингтон подкопава мексиканския суверенитет - ден, след като американският президент Доналд Тръмп драматично засили военната роля на неговата администрация в Карибите, по думите му, със смъртоносен удар по венецуелски наркокартел, предаде Асошиейтед прес.
03.09.2025 02:00

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар срещу отплавал от Венецуела кораб, превозващ наркотици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар в южната част на Карибите срещу кораб, превозващ наркотици, който е отплавал от Венецуела, предаде Асошиейтед прес. „Когато излезете от стаята, ще видите, че буквално през последните
29.08.2025 01:51

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Мексико и Еквадор следващата седмица

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Мексико и Еквадор следващата седмица, съобщи Държавният департамент на САЩ в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп полага усилия да се бори с нелегалната имиграция в САЩ, с наркокартелите и да противодейства на китайското влияние в региона, предаде Ройтерс.
24.08.2025 22:17

Еквадор иззе взривни вещества, предназначени за "терористични актове" в Колумбия, съобщи полицията

Еквадорските власти иззеха "голяма пратка" експлозиви, превозвани транзит от Перу за Колумбия и предназначени за извършването на "терористични актове", съобщи еквадорската полиция, цитирана от Франс прес. Органите на реда конфискуваха 3750 кашона с
17.08.2025 21:39

7 убити при стрелба в билярдна зала в Еквадор

Седем души бяха убити в билярдна зала в Санто Доминго в Северозападен Еквадор, когато въоръжени мъже с качулки на главите нахлуха там  и откриха огън по посетителите, предаде Франс прес. Стрелбата е документирана от охранителните камери на залата и
06.08.2025 11:32

ЕФЕ: Лидер на коренното население на Еквадор отхвърли предложенията за референдум на президента Нобоа

Леонидас Иса, президент на най-голямата организация на коренното население в Еквадор – Конфедерацията на коренните народи на Еквадор (ККНЕ) -  отхвърли предложението за референдума на президента на страната Даниел Нобоа, наричайки въпросите в него

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:09 на 08.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация