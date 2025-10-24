Подробно търсене

Еквадорският президент твърди, че е станал жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони

Алексей Маргоевски
Еквадорският президент твърди, че е станал жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони
Еквадорският президент твърди, че е станал жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони
Еквадорският президент Даниел Нобоа. Снимка: AP/Carlos Noriega
Кито,  
24.10.2025 11:33
 (БТА)

Еквадорският президент Даниел Нобоа заяви вчера, че е станал жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони и конфитюр, които е получил по време на публично събитие, и които съдържат "три химически вещества", предаде Франс прес.

Това е вторият сигнал, подаден от правителството за опит за убийство срещу президента Даниел Нобоа, на фона на интензивни протести на коренното население срещу неговата политика.

Наличието на тези три химични съединения "във висока концентрация не може да бъде случайно", заяви Нобоа в интервю за телевизия Си Ен Ен. Военната служба, отговаряща за неговата сигурност, подаде сигнал в прокуратурата.

"Подадохме сигнал, представихме доказателствата, концентрацията на три химически вещества" в бонбоните, добави президентът.

В началото на месеца еквадорското правителство заяви, че колата, в която е пътувал Даниел Нобоа, е станала мишена на стрелба, приписвана на представители на коренното население. Властите подадоха сигнал за "опит за убийство".

От средата на септември правителството на Нобоа е изправено пред протести, съпроводени с блокиране на пътища в няколко провинции, по призив на най-голямата организация на коренното население в страната "Конайе" (Conaie), която се противопоставя на премахването на субсидията за дизеловото гориво.

На 16 ноември в страната трябва да се проведе референдум, с който Даниел Нобоа се надява да проправи пътя за по-радикални промени в конституцията по отношение на борбата с трафика на наркотици.

 

/ЛМ/

Свързани новини

08.10.2025 01:30

Петима души бяха задържани в Еквадор след нападение срещу автомобила на президента Нобоа, съобщи правителството на страната

Автомобилът на еквадорския президент Даниел Нобоа е бил обкръжен от група от около 500 души, които са хвърляли камъни, докато той пристигал за събитие в провинция Каняр, заяви министърът на околната среда и енергетиката на страната Инес Мансано, добавяйки, че след това по автомобила на президента са били открити „следи от куршуми“, предаде Ройтерс.
25.09.2025 21:07

Най-малко 17 убити при бунт в затвор в Еквадор

Най-малко 17 души бяха убити при бунт в затвор в северния еквадорски град Есмералдас, близо до границата с Колумбия, предаде Ройтерс, като се позова на еквадорската служба, управляваща затворите.
21.09.2025 03:51

Избирателният съвет на Еквадор одобри искането на президента Даниел Нобоа за свикване на референдум за промени в Конституцията

Избирателният съвет на Еквадор одобри искането на президента Даниел Нобоа за свикване на референдум, на който гражданите да се произнесат по предложения за ключови промени в Конституцията на фона на усилията на правителството да въведе повече инструменти за борба с наркокартелите, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:55 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация