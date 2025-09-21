Избирателният съвет на Еквадор одобри искането на президента Даниел Нобоа за свикване на референдум за промени в Конституцията

Избирателният съвет на Еквадор одобри искането на президента Даниел Нобоа за свикване на референдум, на който гражданите да се произнесат по предложения за ключови промени в Конституцията на фона на усилията на правителството да въведе повече инструменти за борба с наркокартелите, предаде Асошиейтед прес.

Еквадорците ще решат дали да се отмени забраната за разполагането на чуждестранни военни сили в страната и дали да бъдат спрени държавните субсидии за политическите партии.

По-рано тази седмица Нобоа издаде указ, с който призова за свикването на референдум. Президентът посочи, че гражданите трябва да се произнесат по предложението за свикването на учредително събрание, което да внесе промени в Конституцията.

Конституционния съд на Еквадор в петък отложи произнасянето по искането за свикване на учредително събрание, понеже разглежда няколко иска срещу тази мярка. В събота обаче Нобоа издаде втори указ, с който отново призова за произвеждането на референдум по въпроса за свикването на учредително събрание. Според еквадорския експерт по конституционно право Салим Зайдан този ход може да даде възможност на избирателния съвет да блокира всякакви опити на Конституционния съд да спре референдума.

Трийсет и седем годишният Нобоа бе преизбран за втори президентски мандат през април тази година. Консервативният политик, който е наследник на огромно богатство, натрупано от търговията с банани, предприе драконовски мерки срещу наркокартелите. Нобоа обяви извънредно положение и разположи военни части, които да се борят с бандите в някои от градовете с най-високи нива на насилие. Освен това той отмени някои граждански свободи и обяви наличието на "вътрешен въоръжен конфликт“ с престъпните банди.

Еквадор някога бе една от най-безопасните страни в Южна Америка. Но от 2020 г. броят на убийствата в страната, чието население възлиза на около 18 млн. души, нарасна тройно, понеже наркокартелите се борят за контрол върху контрабандните маршрути по тихоокеанското крайбрежие и използват еквадорските пристанища за трафик на колумбийски кокаин до Мексико.

Нобоа, който е съюзник на американския президент Доналд Тръмп, ратифицира споразумения за военно сътрудничество със САЩ. Американската армия беше разположила свои сили в база край град Манта до 2009 г., когато изтече договора за наем с еквадорското правителство. Конституцията, изготвена през 2008 г. под ръководството на левия лидер Рафаел Кореа, забранява на чуждестранни военни сили да контролират бази на територията на Еквадор.