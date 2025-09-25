Най-малко 17 убити при бунт в затвор в Еквадор

Най-малко 17 души бяха убити при бунт в затвор в северния еквадорски град Есмералдас, близо до границата с Колумбия, предаде Ройтерс, като се позова на еквадорската служба, управляваща затворите.

Властите водят разследване за изясняване на обстоятелствата около случилото се, казаха от службата.

По-рано тази седмица в затвор в южната част на Еквадор имаше друг такъв бунт, при който загинаха 14 души.

През последните години в Еквадор се наблюдава вълна от насилие в затворите, при което бяха убити стотици затворници. Правителството на президента Даниел Нобоа, поело ангажимент да се бори с престъпността, обвинява за безредиците бандите, които си съперничат за територия и контрол в системата на затворите, отбелязва Ройтерс.