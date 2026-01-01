Подробно търсене

Водата за битовите потребители в София поскъпва от днес с 11,8 процента

Камелия Цветанова
Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков, архив
София,  
01.01.2026 07:00
 (БТА)

Питейната вода за битовите потребители в София от днес поскъпва с 11,8 на сто до 4,10 лева за кубик. Решението за това беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 22 декември миналата година. 

БТА припомня, че решението на КЕВР предвиждаше водата за битовите потребители в повечето населени места да поскъпне от днес. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщи ден след решението на регулатора, че ВиК операторите, част от системата на министерството в състава на "Български ВиК холдинг" ЕАД, както и ВиК-Русе и ВиК-Йовковци (обл. Велико Търново), няма да повишават от 1 януари 2026 г. цените на водата, а се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.

На сайта на "Софийска вода" е публикувано съобщението, че във връзка с преминаването към единната европейска валута от 1 януари работещите системи на дружеството ще бъдат пренастройвани до 4 януари. Това налага в периода преустановяването на услугите, предоставяни от телефонния център на дружеството, с изключение на приемането на спешни експлоатационни сигнали. Възможно е временно ограничение на онлайн плащанията, както и на някои от другите услуги през сайта и мобилното приложение. На 5 януари ще бъдат възстановени всички услуги, предоставяни от телефонния център. 

Клиентските центрове на "Софийска вода" също ще отворят врати на 5 януари с обичайното си работно време. 

