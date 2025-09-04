Подробно търсене

Рубио обяви твърдата подкрепа на САЩ за Еквадор в борбата срещу организираната престъпност

Атанаси Петров
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и еквадорският президент Даниел Нобоа. Снимка: АП/Jacquelyn Martin
Кито,  
04.09.2025 22:53
 (БТА)

Американският държавен секретар Марко Рубио обяви днес, че САЩ ще предоставят 20 млн. долара помощ на Еквадор за борба с организираната престъпност, предаде Франс прес.

След среща с еквадорския президент Даниел Нобоа ръководителят на американската дипломация каза, че САЩ включват две престъпни банди, действащи в Еквадор, в списъка на Вашингтон с "терористични организации".

Рубио обеща още по-големи усилия от страна на американския президент Доналд Тръмп срещу тези групировки, наричайки ги "зли животни".

"Тази администрация се бори с организираната престъпност както никога досега", подчерта Рубио.

Държавният секретар на САЩ посети Еквадор и Мексико два дни след като американските сили нанесоха удар по кораб в Карибско море. Вашингтон подозира, че плавателният съд е превозвал наркотици, принадлежащи на венецуелската престъпна групировка "Трен де Арагуа".

Президентът Тръмп заяви, че операцията е довела до смъртта на 11 "наркотерористи".

Рубио определи венецуелския президент Николас Мадуро като "наркотерорист, издирван от американското правосъдие".

В момента седем американски военни кораба оперират в Карибско море край бреговете на Венецуела, за да противодействат на международния наркотрафик.

"Няма да се задоволим само с преследването на наркотрафикантите с малки бързи лодки", каза Рубио и подчерта, че президентът Тръмп иска да води война срещу тези престъпни групировки.

Еквадорският президент Даниел Нобоа обяви извънредно положение и разположи армията в много региони в страната, за да противодейства на организираната престъпност.

"Ценим вашите усилия и интерес към страната ни, както и всичко, което правим тук, за да елиминираме всякаква терористична заплаха", заяви Нобоа, обръщайки се към Рубио.

/СХТ/

Свързани новини

04.09.2025 11:24

Напрежението между Венецуела и САЩ отново се покачва, възражда ли Доналд Тръмп доктрината „Монро“

Разполагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на военни кораби край бреговете на Венецуела и даденото от него разрешение за употреба на военна сила срещу наркотрафикантските групировки станаха повод за спекулации, че в Южна Америка е възможно да предстоят военни действия, пише сп. „Нюзуик“.Но ходовете на Белия дом говорят и за нещо повече – за по-цялостна промяна в политическия фокус на движението на Тръмп „Америка на първо място“, което разглежда Америките като сфера на влияние единствено и само на САЩ.
03.09.2025 21:47

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с президента на Мексико в момент, когато Тръмп демонстрира американската военна мощ в Латинска Америка

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна днес с президента на Мексико Клаудия Шейнбаум, която изрази опасения, че Вашингтон подкопава мексиканския суверенитет - ден, след като американският президент Доналд Тръмп драматично засили военната роля на неговата администрация в Карибите, по думите му, със смъртоносен удар по венецуелски наркокартел, предаде Асошиейтед прес.
03.09.2025 12:03

ЕФЕ: Марко Рубио отказва да коментира евентуални бъдещи военни действия на САЩ в Карибския басейн

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че няма да "коментира това, което евентуално може да се случи в бъдеще" между Вашингтон и Венецуела, предаде испанската информационна агенция ЕФЕ.
03.09.2025 02:00

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар срещу отплавал от Венецуела кораб, превозващ наркотици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар в южната част на Карибите срещу кораб, превозващ наркотици, който е отплавал от Венецуела, предаде Асошиейтед прес. „Когато излезете от стаята, ще видите, че буквално през последните

