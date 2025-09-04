Рубио обяви твърдата подкрепа на САЩ за Еквадор в борбата срещу организираната престъпност

Американският държавен секретар Марко Рубио обяви днес, че САЩ ще предоставят 20 млн. долара помощ на Еквадор за борба с организираната престъпност, предаде Франс прес.

След среща с еквадорския президент Даниел Нобоа ръководителят на американската дипломация каза, че САЩ включват две престъпни банди, действащи в Еквадор, в списъка на Вашингтон с "терористични организации".

Рубио обеща още по-големи усилия от страна на американския президент Доналд Тръмп срещу тези групировки, наричайки ги "зли животни".

"Тази администрация се бори с организираната престъпност както никога досега", подчерта Рубио.

Държавният секретар на САЩ посети Еквадор и Мексико два дни след като американските сили нанесоха удар по кораб в Карибско море. Вашингтон подозира, че плавателният съд е превозвал наркотици, принадлежащи на венецуелската престъпна групировка "Трен де Арагуа".

Президентът Тръмп заяви, че операцията е довела до смъртта на 11 "наркотерористи".

Рубио определи венецуелския президент Николас Мадуро като "наркотерорист, издирван от американското правосъдие".

В момента седем американски военни кораба оперират в Карибско море край бреговете на Венецуела, за да противодействат на международния наркотрафик.

"Няма да се задоволим само с преследването на наркотрафикантите с малки бързи лодки", каза Рубио и подчерта, че президентът Тръмп иска да води война срещу тези престъпни групировки.

Еквадорският президент Даниел Нобоа обяви извънредно положение и разположи армията в много региони в страната, за да противодейства на организираната престъпност.

"Ценим вашите усилия и интерес към страната ни, както и всичко, което правим тук, за да елиминираме всякаква терористична заплаха", заяви Нобоа, обръщайки се към Рубио.