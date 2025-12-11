Подробно търсене

Николай Станоев
Кметът на Москва съобщи за 32 свалени дрона, които са се били насочили към руската столица
Щети по жилищен блок, поразен от украински дрон, в Красногорск, край Москва, 24 юни 2025 г. Снимка: Агенция за градски новини "Москва" чрез АП
Москва,  
11.12.2025 02:50 | ОБНОВЕНА 11.12.2025 07:20
 (БТА)
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че тази нощ вече са били свалени 32 украински дрона, които са се били насочили към руската столица, предаде ТАСС.

В ранните часове на деня той буквално през няколко минути съобщаваше в профила си в приложението "Макс" за безпилотен летателен апарат, унищожен от руската противовъздушна отбрана. След известно затишие Собянин каза тази сутрин, че е бил свален още един дрон.

Справка на ТАСС показва, че заради въздушните атаки са били анулирани, забавени или отклонени общо 133 полета от и до московските летища.

По-конкретно са били отменени 24 полета.

В момента на всички летища на руската столица са въведени ограничения за кацане и излитане на самолети. В резултат е нарушен графикът на редица авиокомпании.

Тревога за безпилотни летателни апарати е обявена на още редица места в Руската федерация, включително в кавказките републики Чечения, Северна Осетия и Дагестан.

Над Калужка област, близо до Беларус и Украйна, са били свалени 40 дрона, съобщи губернаторът.

В Украйна през нощта бе обявена въздушна тревога в редица области, включително в столицата Киев. В североизточната Полтавска област са били чути експлозии.

Русия и Украйна се атакуват с дронове на практика всяка нощ.

 

10.12.2025 22:08

Украински морски дронове извадиха от строя танкер от руския "сенчест флот" в Черно море, съобщи Службата за сигурност на Украйна

Украински морски дронове поразиха и извадиха от строя днес танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плавал през изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, съобщи украински служител, цитиран от Ройтерс.
10.12.2025 19:54

Дроновете, засечени край Дъблин след пристигането на Зеленски миналата седмица, не са заплашвали самолета му, заяви Ирландия

Безпилотните летателни апарати, засечени край Дъблин след пристигането на самолета на украинския президент Володимир Зеленски на официално посещение в Ирландия на 1 декември, не са представлявали заплаха за самолета му, но случаят предизвиква силно
10.12.2025 15:14

Русия нанесе удар по газопреносната система в украинската Одеска област, съобщи украински представител

Руски дронове нанесоха удар по газопреносната система в южната украинска Одеска област, съобщи високопоставен украински представител, предаде Ройтерс. В този район се намират няколко газопровода, по които се транспортира втечнен природен газ от САЩ
09.12.2025 21:34

Най-висшият украински военен описа ситуацията в Покровск като трудна

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски заяви, че украинските военни държат райони в град Покровск от средата на ноември, но на някои военни части е било заповядано да се изтеглят от „непрактични позиции“ извън града
18.11.2024 11:31

Какви уроци дава конфликтът в Украйна за развитието на военното дело

Една стара максима гласи, че "армиите винаги са готови за предишната война". Впрочем през 1870-1871 г. набиращата мощ Прусия изнася нагледен урок по военно дело на изпадналия в самодоволство френски император Наполеон Трети, като за няколко седмици разбива неговата армия с модерна тактика и усъвършенствани оръдия и пушки, което позволява обединението на Германия. Четири десетилетия по-късно, когато Първата световна война избухва в края на юни 1914 г., очакванията са мъжете да се приберат за прибирането на реколтата. Само че те остават в окопите близо четири години и половина. Впрочем тези отбранителни съоръжения и оръжия като картечниците правят много трудни мълниеносните настъпления и водят до позиционна война. Когато Втората световна война избухва две десетилетия по-късно, Франция се надява линията "Мажино" отново да спре германския устрем. Само че на практика нови оръжия като танковете и самолетите позволяват на Вермахта да прегази френската армия за броени седмици.

