Добра реколта на полето на живота, пожела на абсолвентите от Аграрния университет в Пловдив кметът Костадин Димитров

Пожелавам ви две неща - добра реколта на полето на живота, в което семена сте посели вие, вашите родители и вашите преподаватели. И още нещо - останете в България. България има нужда от вас. Останете в Пловдив - градът, който е Европейска столица на културата, който е индустриален център, но и градът, в който имаме най-много студенти на глава от населението. С тези думи кметът на Пловдив Костадин Димитров поздрави абсолвентите от Випуск 2025 на Аграрния университет в Пловдив. Тържествената церемония по дипломирането се проведе днес в Аулата на висшето училище.

Ректорът на АУ-Пловдив доц. Боряна Иванова поздрави абсолвентите и ги посъветва да продължават да учат. "Това е празник на знанието, на труда и на онзи жив дух на бъдещето, който носите със себе си. Осем десетилетия нашият университет изгражда специалисти, които движат напред земеделието на България. Обучавахте се в университет с дълбоки традиции, с утвърден авторитет и с мисия, която е особено значима в наши дни", каза доц. Иванова.

Тя посочи, че дипломантите са доказали, че са готови да бъдат новото поколение аграрни специалисти, предприемачи, иноватори и лидери. "Не само усвоихте научни знания и професионални умения. Тук вие се научихте да мислите като специалисти, от чиято работа зависят земята, храната, природата и устойчивото бъдеще на обществото. Трудът ви през годините е доказателство за вашата амбиция, отговорност и стремеж към развитие", каза още ректорът на АУ-Пловдив.

Днес дипломите си получават 583 студенти, от тях 323-ма успешно завършили образователно квалификационна степен „бакалавър“ и 260 - степен „магистър“. Средният успех от следването на бакалаврите от всички специалности е много добър 5,14, а средният успех от държавните изпити е много добър 5,00. Отличниците бакалаври са 51, от които двама завършват с пълно отличие. Магистрите от 18 специалности в седем професионални направления се дипломират със среден успех от следването отличен 5,61 и средният успех от държавните изпити - отличен 5,60. Общо 43 магистри от 11 специалности завършват с пълно отличие.

Сред официалните гости на събитието бяха още зам.-председателят на Общински съвет - Пловдив Стефан Послийски, Иванка Тодорова, главен секретар "Национална служба за съвети в земеделието", инж. агроном Ангел Личев от Областна служба "Земеделие", Емре Манав, генерален консул на Турция в Пловдив, кметът на район “Тракия” Георги Гатев, Мария Белчева, кмет на община Куклен, ректори на висши училища, представители от Национално представителство на студентските съвети, бизнес партньори, представители на асоциации, сдружения с нестопанска цел, бивши ректори на АУ-Пловдив и други.