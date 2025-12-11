ННА: Посланикът на ЕС в Ливан организира прием за местни и чуждестранни медии

Посланикът на ЕС в Ливан Сандра Де Ваеле даде вчера прием в резиденцията на ЕС в Ярзе, на който присъстваха представители на местни и международни медии, съобщава ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

На събитието присъстваха министърът на информацията д-р Пол Моркос, председателят на Синдиката на издателите Жозеф Касаб, както и широк кръг журналисти от традиционни и алтернативни медии, както местни така и чуждестранни.

В изказването си посланик Де Ваеле потвърди ангажимента на Европейския съюз към Ливан, като подчерта напредъка, постигнат през 2025 г., и задълбоченото партньорството между ЕС и Ливан.

Тя очерта предстоящи срещи на високо равнище и нови споразумения за финансиране, отбелязвайки разширяващата се работа на ЕС в страната - от сигурност и институционални реформи до ключови услуги като образование, здравеопазване и социална защита.

Де Ваеле допълни, че през следващата година ЕС ще се стреми да задълбочи партньорството си с ливанското правителство и да разшири комуникацията си с гражданите.

