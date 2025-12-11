Подробно търсене

Депутатът Манол Пейков от ПГ на ПП-ДБ постави въпроси за Програма „Читалища“ и за финансирането на Национален фонд „Култура“

Комисията по културата и медиите провежда заседание в сградата на Народното събрание. На снимката: народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков. Снимка: Минко Чернев/БТА (ЕВ)
София,  
11.12.2025 14:05
 (БТА)

Въпроси за Програма „Читалища“ и за финансирането на Национален фонд „Култура“ постави Манол Пейков, депутат от ПГ на ПП-ДБ, на заседанието на Комисията по културата и медиите в Народното събрание. Членовете на комисията обсъдиха днес на първо гласуване проектобюджета за 2026 г.

Пейков припомни стратегическото неудовлетворение на парламентарната си група от проектобюджета и от това, че няма ясна стратегия за култура. Той постави на първо място въпрос за Програма „Читалища“ и припомни, че през 2024 г. тя е била със скромен бюджет от  2,5 млн. лева. „Читалищата в България - над 3700, са повече от болниците, от училищата, в много градове и села те са единствената съществуваща обществена институция. Знаем какъв е проблемът с читалищата – много е трудно да се определи кои наистина са активни и кои само отчитат дейност“, каза той. По думите му Програма „Читалища“ е била механизъм, който да указва кои са активни и допълни, че тя е била изключително успешна. В годината на началото й почти 1400 читалища са кандидатствали, само 81 от тях са получили финансиране, посочи Пейков.

Той каза, че е имало очаквания тази програма да се разраства. „Дори и при липса на стратегия за развитието на българската култура, за всички ни е ясно, че читалищата са в основата на децентрализацията на българската култура, за която говорим от години и за която имаме общо съгласие. Отсъствието на тази програма е абсолютно пагубно. Не зная защо тя е заметена под килима, може би на принципа "който крещи най-силно, получава, който не крещи достатъчно – не получава", и понеже читалищата са далеч и от Бога, и от царя, някак остават незачетени. Аз искам да бъда техният глас и да кажа, че това е много сериозно и крещящо отсъствие“, каза Манол Пейков.

По отношение на Национален фонд „Култура“ той посочи, че още през август е била публикувана индикативна програма на Национален фонд „Култура“ (НФК). „Според мен това е една много добре написана и смислена индикативна програма. Те искат 18,3 млн. лева, не съм проверявал колко са предвидени в проектобюджета, но по моя информация са потвърдени половината от тези средства или по-малко. Това според мен не е в ничия полза и мисля, че трябва да търсим тези пари. Те не са много предвид общия размер на бюджета“, каза Пейков.

Депутатът каза, че според него тези средства трябва да се намерят, защото НФК, според определението на фонда, „има стратегическа роля за превръщане на културата в неразделна част от живота на хората както в големите градове, така и в малките населени места“. Така че това е едно от най-силните ни средства за развитие на българската култура и трябва да търсим начин там да насочваме адекватни средства. Ако те са ги поискали в индикативната си програма, ние трябва да намерим начин да постигнем съгласие всички заедно, независимо от тежкото противоборство, в което сме в момента, управляващи и опозиция, каза Манол Пейков.

