Комисията по културата и медиите обсъжда на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. в частта му за култура

Комисията по културата и медиите в Народното събрание на заседанието си обсъжда на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., внесен от Министерския съвет на 8 декември.

Сред присъстващите на заседанието са министърът на културата Мариан Бачев, зам.-министрите на културата Тодор Чобанов и Георги Султанов, генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, заместник генералният директор на БТА Евгения Друмева, главният секретар на БТА Юлия Соколова, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, директорът на Дирекция „Финанси" на БНР Илка Дойчинова, икономическият директор на БНТ Росица Григорова, председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева.

В дневния ред на комисията е включена и втора точка „Разни“.