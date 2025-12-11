Подробно търсене

Трябва да отчетем, че има увеличение на субсидиите за читалищата, каза Мариана Бояджиева от „БСП - Обединена левица“ за проектобюджета за 2026 г.

Комисията по културата и медиите провежда заседание в сградата на Народното събрание. На снимката: зам.-председателят на комисията Мариана Бояджиева. Снимка: Минко Чернев/БТА (ЕВ)
11.12.2025 13:58
Трябва да отчетем, че има увеличение на бройките в субсидиите за читалищата. Аз многократно съм поставяла въпроса за програма „Читалища“, което е от изключителна важност. Това каза депутатът от „БСП-Обединена левица“ Мариана Бояджиева на днешното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, на което бе обсъждан законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

„Смятам, че грижата в това отношение трябва да бъде постоянна", отбеляза тя. 

По думите й Националният фонд „Култура“ също заслужава още финансиране тази година, тъй като „има резултати, има добри примери в това отношение“.

Комисията по културата и медиите в Народното събрание обсъди днес на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., внесен от Министерския съвет на 8 декември.

Сред присъстващите на заседанието бяха министърът на културата Мариан Бачев, зам.-министрите на културата Тодор Чобанов и Георги Султанов, председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева, генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, заместник генералният директор на БТА Евгения Друмева, главният секретар на БТА Юлия Соколова, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, директорът на Дирекция „Финанси" на БНР Илка Дойчинова, икономическият директор на БНТ Росица Григорова.

