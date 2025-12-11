Не виждаме особена промяна спрямо предишния проект на бюджет за 2026 г., каза Костадин Костадинов от „Възраждане“

За съжаление, не виждаме особена промяна спрямо предишния проект на бюджета за 2026 г. На практика си е същият само с малко разминавания. Това каза народният представител от „Възраждане“ Костадин Костадинов на днешното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, на което бе обсъждан законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

„Позицията ни не се е променила и ние няма как да подкрепим този бюджет. Принципно е и остава същото като предишния път“, каза той.

Комисията по културата и медиите в Народното събрание обсъди днес на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., внесен от Министерския съвет на 8 декември.

Сред присъстващите на заседанието бяха министърът на културата Мариан Бачев, зам.-министрите на културата Тодор Чобанов и Георги Султанов, председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева, генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, заместник генералният директор на БТА Евгения Друмева, главният секретар на БТА Юлия Соколова, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, директорът на Дирекция „Финанси" на БНР Илка Дойчинова, икономическият директор на БНТ Росица Григорова.