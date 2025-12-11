Коледен базар с благотворителна кауза организира детска градина „Светулка“ в Угърчин

Детска градина „Светулка“ в Угърчин организира коледен базар с благотворителна кауза, съобщават от общинската администрация. Събраните средства ще бъдат предоставени за подпомагане лечението на малкия Кристиан от Ловеч. Той е на година и три месеца и се бори с тежко заболяване. Необходимата за операция сума от 17 000 лв. е непосилна за неговите родители. Малкият Криско вече е претърпял две тежки операции в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ в София.

На щанд в центъра на Угърчин в подкрепа на детето се продават ръчно изработени вкъщи и в коледна работилница с деца, родители и учители в детската градина играчки, картички, плетива, сладкиши.

Инициативата се провежда за трета поредна година. Първият път средствата са предоставени на кампанията „Българската Коледа“, а впоследствие в детската градина решили парите да бъдат за определен човек в нужда, за да има елемент на личен допир, по думите на учителката Деница Гергова.

Базарът продължава и утре.

Благотворителни коледни базари са организирани и в Луковит. Каузата на учениците от Професионалната гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ е подпомагането на Христофор Христофоров, загубил левия си крак след тежка катастрофа, а на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – творческите умения на участниците и за допълнителни терапевтични дейности за потребителите.