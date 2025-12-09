Подробно търсене

Русия временно спря работата на три летища в Северен Кавказ, съобщи руската авиационна агенция

Алексей Маргоевски
Русия временно спря работата на три летища в Северен Кавказ, съобщи руската авиационна агенция
Русия временно спря работата на три летища в Северен Кавказ, съобщи руската авиационна агенция
Изглед от Грозни. Снимка: AP/Musa Sadulayev
Москва,  
09.12.2025 01:23
 (БТА)
Етикети

Русия временно спря работата на три летища в Северен Кавказ от съображения за сигурност, съобщи днес руската авиационна агенция "Росавиация", цитирана от Ройтерс.

Временните ограничения са наложени на летищата във Владикавказ, Грозни и Магас, които са столици съответно на републиките Северна Осетия, Чечения и Ингушетия.

В севернокавказките републики Дагестан и Кабардино-Балкария е обявена въздушна тревога за атаки с дронове.

Местните жители са предупредени да се укрият в помещения без прозорци и да чакат отмяна на въздушната тревога. Местните власти предупреждават, че са възможни прекъсвания на интернета, посочва ТАСС.

/АМ/

Свързани новини

05.12.2025 23:36

Лидерът на Чечения Рамзан Кадиров призова народа на Украйна да се противопостави на войната с Русия

Лидерът на руската автономна република Чечения Рамзан Кадиров публикува в своя канал в Телеграм видеообръщение след атаката с украински дрон срещу многоетажна сграда в Грозни, в което призова народа на Украйна да се противопостави на войната с Русия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:49 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация