Заседанието на Общинския съвет в Твърдица премина с дебати и завърши с поредица от единодушно взети решения

Общинският съвет в Твърдица проведе днес редовното си заседание, което премина с дебати и завърши с поредица от решения, приети единодушно от съветниците.

В началото общинските съветници изслушаха отчет за дейността на Младежкия център. Администрацията информира, че центърът функционира с четирима служители, назначени по програма „Младежка заетост“, а наличното оборудване е допълнено с дарения. Посещаемостта остава ниска, като през 2026 г. се предвиждат съвместни инициативи с училищата. Правителството е приело нова програма за финансиране на младежки центрове за периода 2026–2028 г.

В рамките на питанията съветници поставиха няколко отлагани проблема – липса на път в ромската махала заради неточно нанесен сервитут на далекопровод; неизработен Подробен устройствен план за кв. „Зъполски", затрудняващ регулацията и достъпа до обекти; забавени възстановителни работи след ремонти на водопроводната мрежа; както и неяснота около бъдещото използване на сградата на бившия социален дом. Обсъжданията прераснаха в лични нападки. След прекратяване на дебатите се премина към точките от дневния ред.

Съветът не прие предложението на кмета за преразпределение и увеличаване на капиталовите разходи по пет обекта на обща стойност близо 143 хил. лв.

Предложението предвиждаше включване в капиталовата програма на вече монтирана система за видеонаблюдение на стойност 770 лв., за която по-рано е издадена заповед за неотложен разход до 15 000 лв.; завишаване с 669 лв. на средствата за лицензи Microsoft Office; изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на покрива на детска градина „Васил Левски“ в кв. „Козарево" – 48 600 лв.; осигуряване на допълнителни 24 862 лв. за довършване на детска площадка в с. Сборище; както и увеличаване с 52 000 лв. на средствата за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в Шивачево след прекратен договор с предишния изпълнител и невъзстановен аванс в размер на 103 489,92 лв. с ДДС.

Спорът за пакетното гласуване доведе до реплики в залата. Предложението в първоначалния му вид не събра необходимото мнозинство и беше отхвърлено. Кметът заяви, че администрацията ще търси други законови възможности за финансиране на неотложните дейности.

В по-нататъшната работа на съвета бяха единодушно или с мнозинство приети редица решения. Сред тях са: годишният план за ползване на дървесина от общинските гори за 2026 г.; Програмата за енергийна ефективност 2025–2029 г.; няколко подробни устройствени и парцеларни планове за електропроводи, оптични трасета и комплексен инвестиционен проект в кв. „Козарево"; отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Бяла Паланка; промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост; разрешение за разполагане на вендинг автомат; продажба чрез търг на общински имоти в Шивачево и Оризаре; прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на идеални части; одобрение за поставяне на паметник на Васил Левски в центъра на Твърдица, финансиран с дарения; безвъзмездно прехвърляне на имоти на ЕСО ЕАД за нова подстанция и кабелни трасета 400 kV; дарение на лек автомобил на Районното управление – Твърдица; два капиталови трансфера по 50 000 лв. към „ВиК–Сливен“ за ремонти на съоръжения в Сборище и Шивачево.

Заседанието приключи без дебати по финалните точки.