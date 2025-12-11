Община Опака има одобрен проект за закупуване на електрически автомобил и зарядна станция, съобщават от администрацията. С придобивката се цели подобряване на качеството и ефективността на предоставяните социални услуги на територията на общината.

Общата стойност на проекта възлиза на 113 600 лв., а с реализирането му Община Опака доказва своята ангажираност към устойчивото развитие, опазването на околната среда и подобряването на качеството на живот на местната общност, пише в съобщението. Инвестицията в съвременни, екологично чисти транспортни средства е пример за отговорна местна политика, насочена към бъдещето и в пълно съответствие с европейските приоритети за зелена трансформация, допълват от ръководството на Общината.

Кметът на Опака Гюнер Ашимов каза за БТА, че електрическият автомобил ще подпомогне обслужването на потребителите на всички социални услуги и проекти, по които работи Общината. Към момента администрацията осигурява социална грижа за около 500 човека от различни уязвими групи, каза той. Община Опака работи по проектите „Топъл обяд“, „Асистентска подкрепа“ и „Грижа в дома“. Поддържа и дом за стари хора в с. Гърчиново, където сега домуват трима души. Там се строи и нова сграда за до 21 потребители, като се очаква строителните работи да приключат през следващата година.

От общинската администрация казват, че реализирането на проекта ще допринесе за модернизиране и декарбонизиране на автопарка на Общината, използван за социалната сфера. Очаква се по този начин да бъдат оптимизирани и разходите за гориво и поддръжка на администрацията, както и ще се подобри мобилността при предоставянето на услуги в общността и в домашна среда.