СПА: Генералният секретар на Световната мюсюлманска лига произнесе встъпително слово на диалога за междурелигиозна хармония, организиран от Индонезия

Генералният секретар на Световната мюсюлманска лига (СМЛ) и председател на Организацията на мюсюлманските учени, шейх д-р Мохамед Ал Иса, произнесе приветствена реч на конференцията „Диалог за междурелигиозна хармония“, организирана от Индонезийското министерство на религиозните въпроси в централата му в Джакарта, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Събитието бе посетено от индонезийския министър на религиозните въпроси д-р Насарудин Умар, както и от редица официални лица, религиозни и парламентарни лидери.

В речта си д-р Ал-Иса подчерта важността от провеждането на такива конференции с актуални теми. Той отбеляза, че те трябва да се основават на споделени ценности, които насърчават съжителството и сътрудничеството. Д-р Ал-Иса добави, че конференциите са ключови за противодействие на теории за религиозни конфликти и за ограничаване на тяхното влияние върху различните общества, както и за укрепване на глобалния мир.

Събитието включваше и изказвания на представители на различни религии в Индонезия, които акцентираха върху ученията на своите вярвания по въпросите на социалната хармония.

