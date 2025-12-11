Кампанията „Мисия Дядо Коледа с мустак“ търси доброволци, които да осигурят коледни подаръци за деца в затруднено положение в Гоце Делчев

Кампанията „Мисия Дядо Коледа с мустак“ на сдружение „Доброта“ в Гоце Делчев търси доброволци, които да осигурят коледни подаръци за деца в затруднено положение. Това съобщиха от сдружението на страницата си във Фейсбук. Към момента се търсят 116 дарители, които да поемат подкрепа за съответния брой деца.

Кампанията се провежда за пета поредна година и е насочена към подпомагане на семейства в уязвимо социално положение. От „Доброта“ уточняват, че за петте години от своето съществуване са подпомогнали над 1000 семейства, а дейността им включва както предоставяне на коледни подаръци, така и целогодишна подкрепа.

От сдружението посочват, че освен в дарителската част на кампанията е необходима и допълнителна помощ за логистиката и доставката на подаръците. Желаещите да участват могат да се свържат с координаторите на инициативата. Списъкът с децата, за които все още се търсят дарители, е публично достъпен чрез организаторите.

По-рано тази седмица Община Гърмен обяви ежегодната благотворителна инициатива „Да подадем ръка“ за подпомагане на деца сираци до 18-годишна възраст. Инициативата има за цел да осигури подкрепа на децата в навечерието на коледните и новогодишните празници. Желаещите да подпомогнат каузата могат да го направят чрез дарения в кутии, поставени в населените места в общината, както и по банковата сметка, посочена на сайта на Община Гърмен.