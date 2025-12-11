ВНА: Виетнамска фрегата завърши успешно посещението си в Япония

Фрегатата "015-Чан Хунг Дао" и делегация от Военноморските сили на Виетнам отплаваха от пристанище Куре в префектура Хирошима вчера, с което приключи четиридневното им посещение в Япония, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

По време на престоя виетнамската делегация и командирите на кораба се срещнаха с управителите на град Куре. Офицери и моряци от двете военноморски сили разгледаха фрегатата "015-Чан Хунг Дао" и японския кораб "Тенрю" на Японските морски сили за самоотбрана (JMSDF).

Преди да отплава за Република Корея в следващия етап от своето пътуване, фрегатата "015-Чан Хунг Дао" проведе съвместни маневри и учения по морска комуникация с японския кораб "Ямагири".

Вицеадмирал Тамотсу Мацумото, командир на района Куре на Японските морски сили за самоотбрана, похвали посещението, отбелязвайки, че фрегатата "015-Чан Хунг Дао" е изминала голямо разстояние при предизвикателни метеорологични условия, за да достигне Япония, което според него е доказателство за решимостта и възможностите на военноморските сили на Виетнам.

Той добави, че дейностите, проведени на военноморската база Куре, спомагат за повишаване на взаимното разбирателство и практическото сътрудничество между двете страни.

Кметът на града Йошиаке Шинхара изрази заяви, че за него е удоволствие и да приветства виетнамската фрегата в града. Той посочи, че насърчаването на обмените и сътрудничеството между двете държави има голямо значение за мира и просперитета в региона и по света.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)