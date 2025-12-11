Руският външен министър Лавров предупреди, че сръбската петролна компания НИС не може да бъде национализирана без взаимно съгласие

Не може да има никаква национализация на компанията Петролна индустрия на Сърбия (НИС) без взаимно съгласие, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров на посланическа кръгла маса, посветена на урегулирането на конфликта в Украйна, съобщи ТАСС.

„Има междуправителствено споразумение между Руската федерация и Сърбия, в което е казано, че не може да има никаква национализация без взаимно съгласие“, заяви Лавров.

Той не изключи възможността да бъде намерен начин за по-нататъшната дейност на НИС независимо от възможностите на САЩ да „накажат“ предприятието.

Лавров обвини САЩ, че склонността към едностранни действия е „специфична черта на американците“ и че „чрез санкциите (и) злоупотребата с долара те подкопават самата глобализация, която изграждаха в течение на десетилетия и която препоръчваха на всички като главно благо за човечеството“.

От 9 октомври НИС се намира под американски санкции заради мажоритарното участие на руски компании в нея. Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

В началото на тази седмица президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че държавата няма да национализира НИС, но ще плати за руския дял от собствеността, ако се наложи.