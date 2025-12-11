Подробно търсене

Руският външен министър Лавров предупреди, че сръбската петролна компания НИС не може да бъде национализирана без взаимно съгласие

Петър Къдрев
Снимка: Емил Чонкич, БТА
Москва,  
11.12.2025 14:05
 (БТА)

Не може да има никаква национализация на компанията Петролна индустрия на Сърбия (НИС) без взаимно съгласие, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров на посланическа кръгла маса, посветена на урегулирането на конфликта в Украйна, съобщи ТАСС.

„Има междуправителствено споразумение между Руската федерация и Сърбия, в което е казано, че не може да има никаква национализация без взаимно съгласие“, заяви Лавров.

Той не изключи възможността да бъде намерен начин за по-нататъшната дейност на НИС независимо от възможностите на САЩ да „накажат“ предприятието.

Лавров обвини САЩ, че склонността към едностранни действия е „специфична черта на американците“ и че „чрез санкциите (и) злоупотребата с долара те подкопават самата глобализация, която изграждаха в течение на десетилетия и която препоръчваха на всички като главно благо за човечеството“.

От 9 октомври НИС се намира под американски санкции заради мажоритарното участие на руски компании в нея. Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

В началото на тази седмица президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че държавата няма да национализира НИС, но ще плати за руския дял от собствеността, ако се наложи.

/ВН/

Свързани новини

09.12.2025 16:55

Сърбия няма да национализира НИС, но ще плати за руския дял от собствеността на петролната компания, каза сръбският президент Александър Вучич

Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че държавата няма да национализира петролната компания НИС, но ще плати за руския дял от собствеността, ако се наложи, предават сръбските медии. „Това не е национализация, това е нещо, за което бихме
09.12.2025 15:15

Гориво в Сърбия вече ще пристига от Унгария и Северна Македония, каза почетният председател на сръбския Съюз на работодателите Небойша Атанацкович

Почетният председател на Съюза на работодателите в Сърбия Небойша Атанацкович заяви пред RTS, че част от горивото ще дойде от юг, от Северна Македония, а другата, най-вероятно по-голямата част, ще дойде от север, предимно от Унгария, която има
08.12.2025 16:44

Разглеждат се различни сценарии за запазване на енергийната стабилност на Сърбия, обяви сръбският президент Александър Вучич

Сръбският президент Александър Вучич обяви днес, че всички ключови въпроси са обсъдени и се разглеждат различни сценарии за енергийната стабилност на Сърбия, предаде националната сръбска телевизия РТС. „Изключително важно е гражданите да бъдат
05.12.2025 19:17

Все още има шанс сръбската петролна компания НИС да получи лиценз от САЩ, каза генералният директор на НИС Кирил Тюрденев

Генералният директор на националната петролна компания на Сърбия НИС Кирил Тюрденев заяви в обръщение пред служители, че преговорите за промяна на структурата на собствеността се водят с няколко заинтересовани страни и че все още има шанс НИС да

