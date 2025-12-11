Служители на пожарната и аварийната безопасност уловиха змия в центъра на Смолян, каза за БТА Андриян Петров – заместник-областен управител. Сигналът до пожарната е подаден от него днес по обяд.

Петров се видял влечугото, което се препичало на слънце до градинките на Амфитеатъра на Новия център. „Докато пристигне екипът на пожарната, аз стоях и наблюдавах змията да не избяга. През това време тя направи само някакви леки движения спрямо слънцето, и когато дойдоха лесно я уловиха“, посочи заместник-областният управител.

Андриян Петров се учудва, че днес – 11 декември, все още има змии, които не са изпаднали в зимен сън.

Предположението на специалистите е, че змията е усойница. Влечугото вече е пуснато в природата.