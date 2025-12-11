Подробно търсене

Род Стюарт ще изнесе тази вечер първия си концерт у нас

Род Стюарт ще изнесе тази вечер първия си концерт у нас
Род Стюарт ще изнесе тази вечер първия си концерт у нас
Род Стюарт идва за първия си концерт у нас, визия – Fest Team
София,  
11.12.2025 06:30
 (БТА)

Род Стюарт ще изнесе тази вечер концерт в София като част от европейското си турне. „След повече от пет десетилетия на сцената певецът идва за първи път у нас по покана на Fest Team, в зала „Арена 8888 София“, за да представи най-големите си хитове и да сподели своята музикална история с българската публика“, коментират организаторите.

Концертът в София ще включва едни от най-запомнящите се песни от неговата кариера Maggie May, Have I Told You Lately That I Love You, Da Ya Think I’m Sexy, The First Cut is the Deepest, Forever Young и други. 

През 2024 г. Род Стюарт издаде своя 33-ти студиен албум – Swing Fever, съвместен проект с пианиста Джулс Холанд и неговия Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). След успешна обиколка в Азия и Европа и финализирането на рекордно дългата си, 13-годишна серия от концерти в Лас Вегас – Rod Stewart: The Hits, музикалната икона ще докаже, че артистичният му пламък продължава да гори ярко, допълват от Fest Team.

Род Стюарт е роден в Лондон на 10 януари 1945 г. Силно повлиян от рокендрол вълната и вдъхновен от соул и блус традициите.

С над 250 милиона продадени албума и сингли на първите места в класациите по света, Род Стюарт е сред най-успешните изпълнители в историята на музиката. Неговият отличителен песъчлив глас, стил и текстове виреят успешно във всички жанрове – от рок, фолк и соул до ар ен би и джаз, превръщайки го в един от малкото артисти с албуми номер едно във всяко десетилетие от кариерата му, посочват от Fest Team . Сред отличията му се вписват и награди като ASCAP Founders за текстопис, най-продаван автор на New York Times, „Грами“ за жива легенда и рицарското звание, присъдено му през 2016 г. в Бъкингамския дворец за принос към музиката и благотворителните каузи.

/ДД

/ТС / ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

28.06.2025 12:15

Луис Капалди се завърна на фестивала "Гластънбъри"

Шотландският певец Луис Капалди се завърна на фестивала "Гластънбъри" в петък, две години след като трябваше да отмени концерта си там заради синдрома на Турет, от който страда, въпреки емоционалната подкрепа на публиката, съобщиха АФП и
06.03.2025 17:18

Рок групата "1975" и Оливия Родриго ще бъдат сред хедлайнерите на фестивала "Гластънбъри"

Английската рок група "1975" и американската поп звезда Оливия Родриго ще се присъединят към Нийл Йънг като хедлайнери на фестивала "Гластънбъри", предадоха АФП и Ройтерс, като цитираха организаторите. Както беше обявено през ноември, рокаджията Род
31.01.2025 10:19

Били Айлиш се присъедини към „Грийн дей“ по време на благотворителните концерти за пострадалите от пожарите в Лос Анджелис

Били Aйлиш се появи изненадващо на сцената заедно с „Грийн дей“, за да даде началото на един от двата благотворителни концерта в Лос Анджелис, организирани с цел набиране на средства за хората, засегнати от опустошителните горски пожари в Калифорния

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:07 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация