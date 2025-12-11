Вежди Рашидов показва 60 нови акварела в изложбата „Дървото“

Вежди Рашидов ще покаже 60 нови акварела в коледната си изложба „Дървото“, която ще бъде открита днес, 11 декември, от 18:00 ч в арт галерия Vejdi, съобщават домакините.

От екипа посочват, че експозицията е вдъхновена от една вечна тема.

„Дървото е част от един човешки живот. След като е посято, то носи вълненията на своя растеж, пускайки дълбоко корени в земята и изправяйки високо снагата си с вдигнатите си като преплетени ръце клони. Със сезонните си цветове и с корона, пропускаща синьото небе и богата на цветове, на особени и причудливи форми, дървото докосва вековната си есен и се сгромолясва със сила, която носи спомени за хората. Спомените за дървото са толкова, колкото човешкият живот би понесъл. Какво красиво нещо, част от нас! И вечна тема за изкуството“, казва Рашидов.

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художествената гимназия в София, а през 1978 г. и Художествената академия, специалност „Скулптура” при проф. Димитър Даскалов, където по-късно, като утвърден творец, преподава. През 1985 г. заминава за Франция след конкурс за „Сите дез-ар” в Париж. Участва в групови, тематични и самостоятелни изложби във всички по-големи градове у нас, както и в повечето европейски държави и световни културни центрове. Показва творбите си в повече от 45 самостоятелни изложби в България и чужбина. Носител е на редица престижни отличия.

/ВСР