Вежди Рашидов подрежда коледна изложба

Вежди Рашидов подрежда коледна изложба. Снимка: Артгалерия Vejdi
София,  
03.12.2025 09:30
 (БТА)

Акварели и рисунки на Вежди Рашидов ще бъдат представени в коледната му изложба „Дървото“.

Експозицията ще бъде открита на 11 декември от 18:00 ч в арт галерия Vejdi, съобщават домакините. 

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художествената гимназия в София, а през 1978 г. и Художествената академия, специалност „Скулптура” при проф. Димитър Даскалов, където по-късно като утвърден творец преподава. През 1985 г.  заминава за Франция след конкурс за „Сите дез-ар” в Париж. Участва в групови, тематични и самостоятелни изложби във всички по-големи градове в страната, в повечето европейски държави и световни културни центрове. Показва творбите си в повече от 45 самостоятелни изложби в България и чужбина. Носител е на редица престижни отличия. 

Както БТА съобщи, в края на октомври художникът Васил Стоев и скулпторът Вежди Рашидов откриха съвместна изложба „Форми на паметта“ в Пловдив.

/ВСР

/ТС/

Списание ЛИК

