Вежди Рашидов за художника Николай Янакиев: Прекланям се пред свободната му живопис

Прекланям се пред свободната живопис на Николай Янакиев. Той живее с цвета, той е свободен артист... малко са свободните артисти. Останалите искат просто да се харесат. Това каза собственикът на столичната арт галерия Vejdi – Вежди Рашидов, тази вечер при откриването на изложбата “Интимно" на художника Николай Янакиев.

“С Николай цял живот пием заедно, цял живот се псуваме заедно, цял живот живеем заедно. Приемам го като един пореден хаштаг в живота си. Знам, че е талантлив и толкова. Преди една година отидох на “Шипка" 6, за да видя неговата генерална изложба. В цялост, видях целия му живот и видях един изключително талантлив и много голям художник. Рядко използвам тези думи, но той наистина е голям художник", каза още Рашидов.

“Всички познаваме впечатляващите, големи платна, великолепни портрети на Николай Янакиев. Сега, с настоящата си изложба, той ни въвежда в тайната, малка стаичка на своя апартамент", каза изкуствоведът проф. Чавдар Попов.

По негови думи, “ние виждаме една великолепна изложба, изградена от малки, камерни картини, които неслучайно дават мотото на изложбата - “Интимност“.

“Живописта може да ни ангажира с най-различни социални, психологически проблеми, политика… но тук фокусът е върху самата живопис. Тук, според мен, се среща изкуството на живописта и занаята на живописеца. Николай ни приканва да надникнем в процеса на израждането на живописния образ", коментира още проф. Попов.

Сред гостите на откриването бяха Наталия Киселова, заемала длъжността председател на 51-вото Народно събрание на Република България (в мандат от декември 2024 – октомври 2025 г.), депутатът от ГЕРБ-СДС Красен Кралев и др.

Николай Янакиев е роден през 1954 г. в Дупница. Завършва Националната художествена академия, специалност „Живопис“, през 1981 г. Живее и работи между София и Париж. Той е член на СБХ, Международната академия „Греци – Марино“ (Италия) и престижната асоциация Salon D’automne в Париж. Включен е в изданието Who is Who в изкуството (Лозана).

През кариерата си Янакиев участва в ключови международни форуми — сред които панаирите на изкуството в Стокхолм, Базел, Брюксел, Барселона, Salon d’Automne в Париж, EXPO Милано, Europ’Art Женева и множество симпозиуми в Европа и САЩ.

Към днешна дата художникът има зад гърба си над 95 самостоятелни изложби в България, Франция, Италия, Австрия, Германия, Швейцария, Испания, Израел, САЩ, Люксембург и др. Носител е на редица национални и международни награди, сред които „Златно перо“, Голямата награда от „Южна пролет“ и отличия от биеналето на хумора и сатирата в Габрово.