София,  
13.11.2025 06:30
 (БТА)

Изложбата „Интимно“ на Николай Янакиев ще бъде представена в столичната арт галерия Vejdi. Експозицията, показваща 22 картини, ще бъде открита днес, 13 ноември, съобщават домакините.

„Николай Янакиев е художникът, роден с цветовете на многообразието в живота – цветове, които ни обгръщат във всекидневието и с цялото си богатство правят деня ни щастлив и усмихнат. Всички тези цветове, асимилирани през душата, сърцето и сетивата на художника, получават своята композиционна уредба и затворени в своите рамки, ни отделят от хаоса на природата и ни се поднасят като изяществото на икебаната. Те създават онази магия, която ние наричаме съвършените цветове на едно изкуство. Именно всичко това подрежда Николай Янакиев в редиците на големите майстори на живописта“, казва Вежди Рашидов. 

Николай Янакиев е роден през 1954 г. в Дупница. Завършва Националната художествена академия, специалност „Живопис“, през 1981 г. Живее и работи между София и Париж. Той е член на СБХ, Международната академия „Греци – Марино“ (Италия) и престижната асоциация Salon D’automne в Париж. Включен е в изданието Who is Who в изкуството (Лозана).

През кариерата си Янакиев участва в ключови международни форуми — сред които панаирите на изкуството в Стокхолм, Базел, Брюксел, Барселона, Salon d’Automne в Париж, EXPO Милано, Europ’Art Женева и множество симпозиуми в Европа и САЩ.

Към днешна дата художникът има зад гърба си над 95 самостоятелни изложби в България, Франция, Италия, Австрия, Германия, Швейцария, Испания, Израел, САЩ, Люксембург и др. Носител е на редица национални и международни награди, сред които „Златно перо“, Голямата награда от „Южна пролет“ и отличия от биеналето на хумора и сатирата в Габрово.

