Васил Стоев показва „Острови на светлината“ в арт галерия Vejdi. Снимка: Галерия Vejdi
София,  
18.09.2025 06:10
 (БТА)

Седемнадесет от най-новите творби на Васил Стоев ще бъдат показани в столичната арт галерия Vejdi. Изложбата „Острови на светлината“ ще бъде открита днес, 18 септември, съобщават домакините на събитието.

„Васил Стоев е един от най-талантливите съвременни български живописци. Неговите творби са с ярък колорит и оригинален рисунък“, казват от галерията.

„Изображенията в платната на Васко Стоев са като фрески, като сграфито на стената на спомените. Те са реални, но извън реалното време на многоликото ежедневие. Те са като ловци на изчезнали цветни спомени и съновидения. Звучат като покана за нова съвместна авантюра в менталния свят на автора, озвучен от  богатия колорит, защото всяка багра в платната му има звуков еквивалент. Детайли няма, за да не ангажират погледа ни с ненужности. Всичко е обединено в цветните сигли на преживяното, превзели като композиционен елемент далечните брегове на мистичната и екзотична земя на временното спокойствие и често бягство на Васко“, казва изкуствоведът Борис Китанов.

По думите му авторът е успял с годините да павира свой път и да изгради свой свят, в който колоритът изразява стихията на чувствата му, а използваната на места ограничителна линия я организира под диктовката на разума.

„Това е една нова реалност, която не се обяснява, а се съпреживява... като музиката“, допълни Китанов.

Васил Стоев е роден на 7 август 1950 г. в гр. Първомай. Завършва приложна графика в Националната художествена академия при проф. Александър Поплилов през 1979 г. Член е на Съюза на българските художници от 1987 г., член е на група “Филипополис”. Първата му самостоятелна изложба е през 1981 г. Показвал е свои картини в Австрия, Германия, САЩ, Турция, Италия, Малта, Белгия, Франция, Русия, Полша, Финландия, Гърция, Швейцария, Нидерландия, Япония и др. Има участие и продадени свои картини на търг на „Сотбис“. Носител е на наградата „Пловдив” - 1999 г., на втора награда от международно биенале в Малта – 1997 г.

/ВСР

/ТС / ВБ/

Списание ЛИК

