Столичната галерия „Академия“ ще бъде домакин на премиерата на книгата „Транстемпорална естетика“ от проф. д. изк. Петер Цанев. Тя ще бъде представена днес, 11 декември, от 18:00 часа от културолога Кирил Василев, съобщават от Националната художествена академия (НХА).

От екипа посочват, че книгата е посветена на самосъзнанието на изкуството като феномен, очертан в междудисциплинарните празнини на области като психологическа естетика, визуална антропология и философска критика на изкуството. Изданието има за цел да изведе идеята за безсмъртието като фундаментална естетическа категория, която, с развитието на съвременната система на изкуството се проявява под различни форми и програми, поставящи въпросите за края, временността, миналото, бъдещето и настоящето, заложени в обектите и субектите на изкуството.

„Откъде произлиза времето на безсмъртието в естетически план? Книгата настоява, че това е транстемпорален въпрос, който насочва естетическото безсмъртие към всички проявления на неразпозната радикалност по отношение на времето“, добавят от НХА.

По думите им големият въпрос на транстемпоралната естетика е как обектите на изкуството осъзнават собственото си времетраене по отношение на онази структурна част от тях, която би могла да продължи да съществува. „Това, което дефинира транстемпоралната естетика е, усещането за „непроницаемо“, вечно присъствие, което превръща обектите на изкуството в сложни инструменти, способни да еволюират и оцеляват самостоятелно. Книгата не се ограничава само до описание на вече случили се феномени, а има за цел да провокира развитието на изкуството към транстемпорално самосъзнание, изследващо естетическия потенциал на все още никога незадавани въпроси относно времето“, посочват от НХА.



Те уточняват, че изданието се осъществява в рамките на Конкурса за финансиране на проекти за присъщата научна и художественотворческа дейност в Националната художествена академия за 2025 година.



Петер Цанев е професор в Националната художествена академия в София. Доктор на науките по изкуствознание. Ръководител на катедра „Психология на изкуството и художествено образование".

