Четирима автори с различни подходи чертаят „Нови линии“ в изложба в София

Четирима автори с различни подходи се събират в изложбата „Нови линии“ в столичната галерия Little Bird Place. Експозицията на Мартина Вачева, Светлана Мирчева, Кирил Буховски и Мартиан Табаков ще бъде открита днес, 11 декември, и ще бъде достъпна за посетители до 3 януари 2026 г., съобщават от галерията.

„Проектът е резултат от серия студийни посещения и разговори, които очертаха общи теми и възможни пресечни точки между практиките на артистите. Тази селекция представя рисунката не само като завършен обект, но и като лаборатория — пространство за наблюдение, корекции и експеримент, където се зараждат форми и мотиви, които по-късно преминават в други медии“, отбелязват от екипа.

Мартиан Табаков е художник, живеещ и работещ в София. Работи в различни сфери на изобразителното изкуство, като скулптурата, рисунката, инсталацията и звуковия обект и търси пресечните точки между тях. Участва и в театрални проекти като сценограф и музикант. Завършва специалност „Скулптура“ в Националната художествена академия в София. Специализира в Антверпен, Белгия. Участвал е в множество съвместни и самостоятелни изложби и проекти в България, както и в страни като Австрия, Франция, Турция, Сърбия, Белгия, Чехия и Словакия. Има разширен интерес към не-галерийни пространства.



Светлана Мирчева е завършила Националната художествена академия в София. Тя е посещавала класа на Олафур Елиасон в IUAV, Венеция. С проекта си „Грешки“ печели International Media Art Prize of ZKM, Карлсруе. Печели артистични резиденции в 1646, Хага; KulturKontakt, Виена; Radar, Венеция и Лондон. Участвала е в множество групови изложби в България и чужбина. Нейни творби са в колекциите на Националната художествена галерия, София; Съюза на българските художници; DOT Sofia; Allianz България; BT Sofia; Cyclone le studio, Париж.



Мартина Вачева е родена през 1988 г. Живее и работи в Пловдив, България. Завършила е Националната художествена академия в София. Печелила е стипендии в Щутгарт, Любляна и Ню Йорк. Носител е награди от България и чужбина. Участвала е в редица изложби.

Кирил Буховски е визуален артист и автор с разнообразна творческа практика, интересуващ се от темите за създаването на наративи, идентичността, системите на власт и интерпретацията на миналото. След като завършва Националното училище за изящни изкуства и Националната художествена академия в София, се премества в Лондон, където учи драматургия в Royal Central School of Speech and Drama. Прекарва пет години във Великобритания, режисирайки пиеси в независими театри в Лондон и работейки като асистент на съвременен артист. През 2023 г. се завръща в България, участва в school4artists 3 на Института за съвременно изкуство – София и става активен участник на сцената за визуални изкуства.

