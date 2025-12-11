Парламентът ще гласува по вота на недоверие, ще обсъди на първо четене и проектобюджетите на ДОО и на НЗОК

В 13:30 часа парламентът ще гласува по проекта на решение за недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков. Дебатите по шестия вот – за провал в икономическата политика, бяха вчера. Според правилника за работа на Народното събрание гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Вотът на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест". Първа точка за днес е първото четене на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Той, както и проектобюджетите на НЗОК и на държавата, са първите в евро. План-сметката на ДОО за догодина предвижда от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата у нас да е 620,20 евро. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – също 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. ще бъде в размер на 2300 евро, което представлява леко понижение спрямо изтегления законопроект на бюджета на ДОО за 2026 г.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на нивото от 2025 г., както и съотношението при внасянето ѝ между осигурителя и осигуреното лице. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., се осъвременяват от 1 юли 2026 г. с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по т. нар. швейцарско правило и се очаква увеличението да е между седем и осем процента. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица - 9,21 евро, както и максималният дневен размер - 54,78 евро.

В проектобюджета на НЗОК за догодина са предвидени 5 288 595 500 евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 173 131 000 евро, от които 3 153 741 000 евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390 000 евро са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2026 г. са 5 288 595 500 евро. Приходите и разходите по законопроекта са с 444 250 000 евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което представлява ръст с 9,2 процента.

Средствата за здравноосигурителни плащания са 4 920 907 200 евро, което представлява увеличение с 383 765 000 евро спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което е с 8,5 процента ръст.

През 2026 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 98 717 500 евро за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. През 2026 г. се запазва размерът на здравноосигурителната вноска от 8 процента.

Припомняме, че вчера председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) заяви, че правителството е осигурило необходимите средства за увеличение на възнагражденията на медицинските сестри, акушерките и професионалистите по здравни грижи у нас. Възнагражденията, които те трябва да получат, ще бъдат осигурени през преструктурирането на европейски програми в размер на 100 млн. евро.

Ангелов обясни, че общият размер на средствата, които ще бъдат осигурени за трудовите възнагражденията на работещите в сектор "Здравеопазване", се формират по няколко различни механизма - 100 млн. евро през оперативната програма и 60 млн. евро чрез Министерството на здравеопазването, които ще бъдат разпределени в две посоки. Едната е за второстепенни разпоредители, където влизат Бърза помощ, работещите в държавните психиатрични клиники и белодробни болници, докато останалите 30 млн. евро ще са за млади лекари, работещи в болничната помощ.

"Отделно за младите лекари има още 30 млн. лева за тази година, догодина ще са повече в евро, които да бъдат отново за трудови възнаграждения за работещите в сектор "Здравеопазване", каза Ангелов.

В дневния ред за днес, съгласно приетата програма, е проект на декларация във връзка с акта на насилие от омраза срещу журналист и представител на българската общност в Република Северна Македония. Вносители са Тошко Йорданов, Станислав Балабанов - "Има такъв народ", Деница Сачева, Йорданка Фандъкова - ГЕРБ-СДС, Цончо Ганев - "Възраждане" и Габриел Вълков ("БСП-Обединена левица".