Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Мексико и Еквадор следващата седмица, съобщи Държавният департамент на САЩ в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп полага усилия да се бори с нелегалната имиграция в САЩ, с наркокартелите и да противодейства на китайското влияние в региона, предаде Ройтерс.

Пътуването на Рубио, който е първият държавен секретар на САЩ от латиноамерикански произход, ще бъде поредна негова визита в региона. По-рано тази година той посети страни в Централна Америка и Карибите по време на първото си пътуване в чужбина, след като встъпи в длъжност като най-високопоставения дипломат на Вашингтон, а по-късно през март отново посети Карибите, тъй като САЩ се стремят да пренасочат фокуса си обратно към региона.