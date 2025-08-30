Подробно търсене

Американски крайцер навлезе в Панамския канал на фона на напрежение между САЩ и Венецуела

Десислава Иванова
Американски крайцер навлезе в Панамския канал на фона на напрежение между САЩ и Венецуела
Американски крайцер навлезе в Панамския канал на фона на напрежение между САЩ и Венецуела
Американският военен кораб "Лейк Ери" преминава през шлюз в Панамския канал, 29 август 2025 г. Снимка: Matias Delacroix/АП
Панама,  
30.08.2025 12:27
 (БТА)

Американският ракетен крайцер "Лейк Ери" (USS Lake Erie) навлезе снощи в Панамския канал в посока към Карибите, съобщиха журналисти от Франс прес, станали очевидци на движението на крайцера.

Военният кораб е преминал около 21:30 ч. местно време през един от шлюзовете на канала откъм Тихия океан и се е насочил на изток към Атлантическия океан, казаха журналистите.

През последните два дни корабът, на чийто корпус е изписан с бяла боя номер 70, беше на пристан в пристанище Родман, на входа на канала откъм Тихия океан. САЩ обявиха, че изпращат няколко военни кораба в района на Карибите, изтъквайки като мотив борбата с международния трафик на наркотици.

Миналата седмица Вашингтон обяви разполагането на три разрушителя с управляеми ракети клас "Арли Бърк" (Arleigh Burke) край бреговете на Венецуела.

Във вторник американски представител каза за АФП, че президентът Доналд Тръмп е решил да изпрати също ракетния крайцер "Лейк Ери" и ядрената подводница "Нюпорт" (USS Newport).

В отговор Венецуела обяви, че изпраща кораби и дронове на военноморските си сили да патрулират в териториалните й води.

Вашингтон и Каракас са в конфронтация от години, а новият президент на САЩ засилва натиска върху венецуелския си колега Николас Мадуро, чието преизбиране през юли 2024 г. САЩ, тогава с президент Джо Байдън, не признаха.

Администрацията на Тръмп удвои в началото на август на 50 милиона долара награда, предложена за всяка помощ, която бил довела до ареста на Николас Мадуро, обвиняван, че ръководи "наркотерористичен картел", припомня АФП.

/ДИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

26.08.2025 03:57

Венецуела обяви, че започва операция срещу трафика на наркотици по границата си с Колумбия

Венецуела снощи обяви, че ще разположи 15 000 служители на силите за сигурност по границата си в Колумбия, за да засили борбата си с наркотрафика на фона на обвиненията на САЩ, че президентът Николас Мадуро ръководи наркокартел, предаде Франс прес.
21.08.2025 21:38

ЕФЕ: Лидерите на латиноамериканска организация за международно сътрудничество осъдиха разполагането на американски военни в Карибско море

Държавните и правителствени ръководители на 10-те страни членки на Боливарския съюз за народите на нашата Америка (ALBA) осъдиха военното разполагането на американски военни в Карибско море по време на извънредна виртуална среща на върха, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.
19.08.2025 12:21

ЕФЕ: Венецуелският президент Николас Мадуро нареди разполагането на 4,5 милиона военни, след като САЩ удвоиха наградата за залавянето му

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви разполагането на 4,5 милиона представители на венецуелските милиции, компонент от Боливарските национални въоръжени сили, в цялата страна, след като Съединените щати удвоиха наградата за залавянето му, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.
13.08.2025 09:58

ЕФЕ: Венецуела предупреди за „военна заплаха“ от САЩ

Венецуелският външен министър Иван Хил предупреди за „сериозна военна заплаха“ от страна на Съединените щати, съобщава испанската информационна агенция ЕФЕ. Според Хил, зад „предполагаемото право“ на САЩ да се борят с наркотрафика, се крие намерение
12.08.2025 16:00

САЩ обявиха, че може да използват военни срещу мексиканските картели, след като се отказаха от смъртна присъда за наркобосове

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви в четвъртък, че САЩ може да използват военни и разузнавателни средства срещу мексиканските наркокартели, предаде Ройтерс. Това стана два дни след като правителството на президента Доналд Тръмп обяви
08.08.2025 02:45

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за ареста на венецуелския президент Николас Мадуро

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:53 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация