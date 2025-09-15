Венецуелският президент нарече последните инциденти със САЩ "агресия"

Президентът на Венецуела Николас Мадуро нарече днес последните инциденти между Каракас и Вашингтон "агресия" от страна на САЩ, а не напрежение между двете страни, предаде Ройтерс. Мадуро каза още, че няма комуникация между двете правителства.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засили военното присъствие на САЩ в южната част на Карибско море като част от така наречената от нея "борба с наркотрафикантите". Този месец при военен удар на САЩ загинаха 11 души и бе потопена венецуелска лодка, за която администрацията на Тръмп каза, че е превозвала наркотици.

Американското правителство се опитва да оправдае започването на "престъпна атака" срещу Венецуела, каза Мадуро на пресконференция, на която присъстваха висши военни и други официални венецуелски представители.

"Това не е напрежение. Това е пълна агресия, полицейска агресия... политическа агресия, дипломатическа агресия и продължаваща агресия с военен характер", заяви Мадуро.