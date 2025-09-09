Министърът на отбраната на САЩ посети Пуерто Рико

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет посети Пуерто Рико, предадоха световните агенции.

В района САЩ разположиха допълнителни военни в тяхната борба срещу трафика на дрога в Карибите.

Хегсет посети един от американските военни кораби - „Иво Джима“ - изпратени неотдавна от Вашингтон в Карибския басейн като част от борбата с трафика на дрога. Хегсет произнесе реч пред военните на кораба, като е изтъкна, че те допринасят за спиране на тровенето на американския народ с наркотици.

Министърът е бил придружаван от началника на генералния щаб, генерал Дан Кейн по време на визитата. В Пуерто Рико той беше посрещнат от губернаторката Дженифър Гонсалес-Колон. Тя благодари на президента Доналд Тръмп и на неговата администрация за признаването на стратегическото значение на Пуерто Рико за националната сигурност на САЩ и за борбата срещу наркокартелите в региона, предвождани, както заяви тя, от президента на Венецуела Николас Мадуро.

Неотдавна изпращането на военни кораби от САЩ в Карибите беше определено от Мадуро като агресивни действия. САЩ обвиняват Мадуро, че е ръководител на наркомрежа и обявиха 50 милиона долара награда за информация за ареста му.

САЩ изпратиха и военни самолети в Пуерто Рико също като част от борбата с наркотрафика, което е знак за промяна в доктрината на Вашингтон.

Миналата седмица САЩ нанесоха удар по кораб, представен като свързан с трафика на дрога, идваща от Венецуела, при което бяха убити 11 души на борда му.

Президентът Мадуро пък потвърди, че 25 000 венецуелски военни са разположени в граничните щати с Колумбия и в районите с излаз на море, като част от ескалиращата криза със САЩ, предаде Франс прес.

Мадуро заяви, че тази мобилизация има за основна цел защитата на националния суверенитет и сигурността на страната и борбата за мир.

Въоръжените сили на Венецуела наброяват около 123 000 души, към които се добавят и 220 000 членове на милиции, които вече са били призовани и ще бъдат мобилизирани в идните дни.