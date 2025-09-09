Подробно търсене

Министърът на отбраната на САЩ посети Пуерто Рико

Габриела Големанска
Министърът на отбраната на САЩ посети Пуерто Рико
Министърът на отбраната на САЩ посети Пуерто Рико
Пийт Хегсет, снимка: AP Photo/Alex Brandon
Пуерто Рико,  
09.09.2025 04:25
 (БТА)

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет посети Пуерто Рико, предадоха световните агенции.

В района САЩ разположиха допълнителни военни в тяхната борба срещу трафика на дрога в Карибите.

Хегсет посети един от американските военни кораби  - „Иво Джима“  - изпратени неотдавна от Вашингтон в Карибския басейн като част от борбата с трафика на дрога. Хегсет произнесе реч пред военните на кораба, като е изтъкна, че те допринасят за спиране на тровенето на американския народ с наркотици.

Министърът е бил придружаван от началника на генералния щаб, генерал Дан Кейн  по време на визитата. В Пуерто Рико той беше посрещнат от губернаторката Дженифър Гонсалес-Колон. Тя благодари на президента Доналд Тръмп и на неговата администрация за признаването на стратегическото значение на Пуерто Рико за националната сигурност на САЩ и за борбата срещу наркокартелите в региона, предвождани, както заяви тя, от президента на Венецуела Николас Мадуро.

Неотдавна изпращането на военни кораби от САЩ в Карибите беше определено от Мадуро като агресивни действия. САЩ обвиняват Мадуро, че е ръководител на наркомрежа и обявиха 50 милиона долара награда за информация за ареста му.

САЩ изпратиха и военни самолети в Пуерто Рико също като част от борбата с наркотрафика, което е знак за промяна в доктрината на Вашингтон.

Миналата седмица САЩ нанесоха удар по кораб, представен като свързан с трафика на дрога, идваща от Венецуела, при което бяха убити 11 души на борда му. 

Президентът Мадуро пък потвърди, че 25 000 венецуелски военни са разположени в граничните щати с Колумбия и в районите с излаз на море, като част от ескалиращата криза със САЩ, предаде Франс прес.

Мадуро заяви, че тази мобилизация има за основна цел защитата на националния суверенитет и сигурността на страната и борбата за мир.

Въоръжените сили на Венецуела наброяват около 123 000 души, към които се добавят и 220 000 членове на милиции, които вече са били призовани и ще бъдат мобилизирани в идните дни.

/ГГ/

Свързани новини

07.09.2025 02:51

Президентът на Венецуела призова САЩ да не предизвикват "широкомащабен военен конфликт"

Президентът на Венецуела Николас Мадуро продължи с изказванията си по линията на противопоставянето на САЩ и призова Вашингтон да понижи напрежението между двете страни, предупреждавайки, че може да се стигне до "широкомащабен военен конфликт", предаде ДПА.
06.09.2025 09:07

Мадуро заяви, че Венецуела е готова за "въоръжена борба", ако САЩ атакуват страната

Авторитарният лидер на Венецуела Николас Мадуро снощи заяви, че Каракас е готов да премине от "политическа фаза" към "етап на въоръжена борба" в случай на нападение от страна на САЩ на фона на ескалиращото напрежение между двете страни, предаде ДПА.
06.09.2025 04:58

Различията ни със САЩ не са оправдание за военен конфликт, каза венецуелският президент Мадуро

Различията ни със САЩ не са оправдание за военен конфликт, каза венецуелският президент Николас Мадуро и призова американския лидер Доналд Тръмп към диалог. Повод за думите на Мадуро стана заплаха на президента на САЩ, че ще сваля венецуелски
06.09.2025 03:14

Доналд Тръмп каза, че ако венецуелски самолети застрашат американски кораби, ще бъдат сваляни и добави, че не иска смяна на режима в Каракас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Венецуела, че самолетите ѝ ще бъдат сваляни, ако застрашат американски военни сили, след като по-рано Вашингтон съобщи, че два венецуелски военни самолета са прелетели опасно ниско над плавателен съд на
05.09.2025 13:04

САЩ ще разположат 10 изтребителя в Пуерто Рико за борба срещу наркокартелите

САЩ ще разположат 10 изтребителя Ф-35 на летище в Пуерто Рико за операции срещу наркокартелите, предаде Ройтерс и прогнозира, че този ход вероятно ще засили допълнително напрежението в региона.
05.09.2025 09:23

Пентагонът разкритикува прелитането на венецуелски самолети над американски кораб

Пентагонът разкритикува прелитането на венецуелски самолети над американски кораб, предадоха световните агенции. Министерството на отбраната на САЩ каза, че два венецуелски самолета са прелетели над кораб на военноморските сили на САЩ, намиращ се в
04.09.2025 11:24

Напрежението между Венецуела и САЩ отново се покачва, възражда ли Доналд Тръмп доктрината „Монро“

Разполагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на военни кораби край бреговете на Венецуела и даденото от него разрешение за употреба на военна сила срещу наркотрафикантските групировки станаха повод за спекулации, че в Южна Америка е възможно да предстоят военни действия, пише сп. „Нюзуик“.Но ходовете на Белия дом говорят и за нещо повече – за по-цялостна промяна в политическия фокус на движението на Тръмп „Америка на първо място“, което разглежда Америките като сфера на влияние единствено и само на САЩ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:54 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация