Различията ни със САЩ не са оправдание за военен конфликт, каза венецуелският президент Мадуро

Владимир Сахатчиев
Венецуелският президент Николас Мадуро говори пред журналисти, 1 септември 2025 г. (AP Photo/Ariana Cubillos)
Каракас,  
06.09.2025 04:58
 (БТА)

Различията ни със САЩ не са оправдание за военен конфликт, каза венецуелският президент Николас Мадуро и призова американския лидер Доналд Тръмп към диалог. Повод за думите на Мадуро стана заплаха на президента на САЩ, че ще сваля венецуелски самолети, ако те застрашат военните сили на Вашингтон в Карибско море, предаде Франс прес. 

"Няма различия между нас, нито сегашни, нито минали, които да могат да доведат до военен конфликт", каза венецуелският лидер в послание, излъчено по всички радиостанции и телевизии в латиноамериканската страна. 

"Няма никакво оправдание за това", добави Мадуро, отхвърляйки обвиненията на Тръмп, че Венецуела и той самият стоят в основата на огромна мрежа за наркотрафик. 

Вашингтон наскоро удвои на 50 милиона долара наградата за залавянето на Мадуро по обвинение в наркопрестъпления. Според САЩ венецуелският президент стои начело на наркотерористичен картел.

Във връзка с това Вашингтон разположи няколко военни кораба в южната част на Карибско море, в рамките на операция за борба с наркотрафика, а вчера американският лидер заплаши Каракас, че ще сваля венецуелски самолети, ако те застрашат съдове на военноморските сили на САЩ.

До американското предупреждение се стигна, след като преди това Пентагонът съобщи, че два венецуелски бойни самолета са прелетели опасно ниско над кораби от военния флот на Вашингтон.

Като част от войната срещу наркокартелите САЩ ще разположат изтребители Ф-35 в Пуерто Рико.

"Разузнавателните сведения, които му се предоставят (на Тръмп), са неверни. Днешна Венецуела е страна, свободна от отглеждането на растението кока и производството на кокаин, и е страна, която се бори срещу наркотрафика", посочи Мадуро. "Венецуела винаги е била готова да разговаря и да участва в диалог. Но настояваме за уважение."

 

 

/ВС/

Към 06:16 на 06.09.2025 Новините от днес

