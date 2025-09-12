Подробно търсене

Валерия Динкова
Убитите при американски удар срещу кораб не са били членове на наркобанда, съобщи венецуелският министър на вътрешните работи
Венецуелският министър на вътрешните работи Диосдадо Кабельо. Снимка: AP Photo/Ariana Cubillos, File
Каракас,  
12.09.2025 06:28
 (БТА)

Нито един от 11-те убити при американския военен удар срещу плавателен съд в Карибско море миналата седмица не е бил член на венецуелската банда "Трен де Арагуа", предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на венецуелския министър на вътрешните работи Диосдадо Кабельо.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви, че на кораба са били нелегално транспортирани наркотици, но не даде повече подробности за инцидента, въпреки настояването на членове на американския Конгрес да обоснове действията си.

В писмо до Белия дом сенатор Тим Кейн и 24-ма други сенатори от Демократическата партия заявиха, че администрацията на Тръмп не е предоставила „никакво законово основание“ за удара.

Сенаторите изискаха повече информация от администрацията за ситуацията и използването на военната сила на САЩ. "Нашите въоръжени сили не са правоприлагащи органи", заяви сенатор Джак Рийд - водещият демократ в Сенатската комисия по въоръжените сили, в реч пред Сената тази седмица. "Те нямат право да преследват заподозрени престъпници и да ги убиват без съд", добави той.

Администрацията на Тръмп се позовава на самоотбрана като законно основание за удара, като държавният секретар Марко Рубио твърди, че наркокартелите „представляват непосредствена заплаха“ за страната. САЩ, които са определили "Трен де Арагуа" за терористична организация, посочиха, че може да последват още военни удари срещу наркокартели, тъй като се стремят да „водят война“ срещу тях.

"Те открито признаха, че са убили 11 души", заяви от своя страна Кабельо пред венецуелската държавна телевизия. "Ние проведохме собствено разследване тук, в страната ни – тук са семействата на изчезналите, които продължават да търсят близките си. А когато потърсихме информация в градовете им, се оказа, че никой от тях не е бил член на "Трен де Арагуа" или свързан с наркотрафик", добави той.

"Извършено е убийство срещу група граждани, с използване на смъртоносна сила", подчерта вътрешният министър.

Малко по-късно стана ясно, че ударът е нанесен, след като плавателният съд е сменил курса си и е тръгнал да се връща към брега. 

Вчера венецуелският президент Николас Мадуро каза, че страната му ще разположи военни, полицейски и цивилни отбранителни сили на 284 "бойни фронтове" в цялата страна - най-новата демонстрация на военната му мощ, отбеляза Ройтерс.

 

/ВД/

