Венецуела започна мащабни военни учения в Карибско море в контекста на нарастващото напрежение със САЩ

Симеон Томов
Военнослужещи от Въроъжените сили на Венецуела на съветски бронетранспортьор "БТР-82А" по време на международно учение в руския балтийски ексклав Калининград (24.08.2022 г.). Снимка: АП
Рио де Жанейро ,  
18.09.2025 09:29
Венецуела започна мащабни военни учения в Карибско море на фона на нарастващото напрежение със САЩ, като според министъра на отбраната Владимир Падрино Лопес целта на маневрите е да се укрепи отбраната и да се демонстрира суверенитет, предаде ДПА. 

Повече от 2500 военнослужещи участват в ученията на карибския остров Ла Орчила, на около 180 километра от крайбрежието на Венецуела, подкрепени от 12 военни кораба, 22 самолета и 20 лодки на Боливарската национална милиция и артилерия, заяви Падрино пред държавната телевизия. 

Боливарската милиция е част от Въоръжените сили на Венецуела, която включва резервисти, членове на управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела, работници от държавни предприятия и пенсионери, които участват заедно с редовните сили в маневрите. 

Падрино подчерта, че ученията, които ще се проведат в рамките на три дни, ще включват репетиции на десанти, противовъздушен отбрана, операции с безпилотни летателни апарати, средства за радиоелектронна борба и мисии на специалните сили, като описа концепцията на маневрите като изява на един "въоръжен и подготвен народ". 

Ученията се провеждат на фона на нарастващото напрежение с Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп обвини правителството на президента Николас Мадуро в толерирането на престъпни групировки, които имат връзки на територията на САЩ, като посочи транснационалния наркокартел "Трен де Арагуа", който по-рано тази година Вашингтон обяви за чуждестранна терористична организация. 

Мадуро от своя страна обвини Вашингтон, че повишава напрежението, като разполага военни кораби в близост до Венецуела, и нарече военното присъствие на САЩ в Карибския басейн "най-голямата заплаха" от един век насам. 

Във вторник Тръмп заяви, че американските сили са нанесли удар по кораб, за който се предполага, че е пренасял наркотици от Венецуела, убивайки трима членове на наркокартел, за които се смята, че са от Венецуела. Вашингтон твърди, че силите му са поразили три такива кораба през последните дни и са убили 11 души при по-ранни операции. Няколко експерти по правата на човека от ООН осъдиха смъртоносните удари като нарушения на международното морско право.

