Венецуела проведе големи военни учения с цел да покаже, че може да устои в случай на евентуално американско нападение

Венецуела проведе от четвъртък до събота големи военни учения, за да изглежда “непревземаема“ пред американския флот, разположен край бреговете ѝ, но възможностите ѝ остават скромни в сравнение с тези на САЩ, посочва Франс прес.

Осемте бойни кораба, изпратени от Вашингтон в Карибско море за борба с трафика на наркотици, се разглеждат от правителството на Николас Мадуро като военна заплаха, целяща смяна на властта във Венецуела. “Това е необявена война“, заяви министърът на отбраната генерал Владимир Падрино Лопес по време на оценка на военните учения, които се проведоха на остров Ла Орчила в северната част на страната. В рамките на ученията в района бяха разположени около 2500 военнослужещи и се отработваха бойни стрелби с ракети и снаряди.

На този остров, намиращ се на 65 км от континенталната част на Венецуела, бяха мобилизирани 12 кораба, хеликоптери, изтребители и транспортни самолети, танкове-амфибии и 20 дървени лодки, принадлежащи на рибари, свързани с милицията - военен корпус, съставен от цивилни граждани. Трябва да сме готови, когато дойдат, защото “Венецуела трябва да остане непревземаема“, заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо.

Боливарската милиция е част от Въоръжените сили на Венецуела, която включва резервисти, членове на управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела, работници от държавни предприятия и пенсионери, които участваха заедно с редовните сили в маневрите.

Падрино описа концепцията на маневрите като изява на един “въоръжен и подготвен народ“.

По държавните телевизионни канали бяха излъчени кадри на самолети “Сухой“, кръстосващи небето над Ла Орчила, парашутисти, скачащи над острова, и войници в бойни машини-амфибии китайско производство. На кадрите се виждаха и артилерийски установки и противовъздушни радари от Русия, основен съюзник на Венецуела, отбелязва АФП.

Експертите обаче са единодушни, че оперативният капацитет на венецуелската армия е слаб, тъй като тя, както и страната, е засегната от години на тежка икономическа криза. “Това разгръщане е чиста пропаганда. Не е стратегическо да се събират толкова много сили на този остров, защото той е лесна мишена. Една морска блокада, подкрепена от въздушна операция, би ги елиминирала незабавно“, отбелязва политическият и военен анализатор Ернан Луго-Галисия.

“Те провеждат учения за конвенционална война, когато самите те говорят за асиметрична война“, посочва пенсионираният майор от ВВС Рейнел Мартинес, която живее в изгнание в САЩ. “Това са учения за съпротива, дори не са учения за сигурност и отбрана“, допълва тя и твърди, че тези учения имат за цел да накарат населението да повярва, че страната разполага с напълно боеспособни въоръжени сили.

“Всичко това е, за да покажат, че не се страхуват да се конфронтират с никого, до степен да навлязат в морето близо до американците. Става дума за създаване на впечатление, че всичко е под контрол“, казва пред АФП пенсиониран венецуелски генерал и геополитически експерт при условие да остане анонимен, тъй като е “бивш политически затворник“.

“Оперативната обстановка, в която се провеждат тези учения, е напълно различна от тази на континента и в резултат на това те са загуба на пари и време, лоша оценка на ситуацията, което потвърждава, че всичко е шоу“, казва още той.

САЩ показват в социалните мрежи снимки на войници, кораби и самолети във водите на Карибския басейн. Според доклада “Военен баланс 2024“ на Международния институт за стратегически изследвания венецуелските въоръжени сили наброяват 123 000 души. Според оценките милицията наброява 220 000 членове. Източници, свързани с венецуелските военни структури обаче заявиха пред АФП при условие да останат анонимни, че в действителност само 30 000 членове на милицията са реално обучени и въоръжени.

Междувременно правителството на Венецуела ускорява обучението на цивилни да използват оръжие в защита на суверенитета на страната в случай на евентуално американско нападение, предаде ДПА.

Президентът Николас Мадуро съобщи, че под лозунга “Казармите отиват при народа“, войници са провели първите обучения в различни части на страната. Той призова венецуелските земеделци да са готови и при нужда масово да вземат оръжие в ръка.

“Венецуелският народ каза на империята да спре със заплахите“, заяви Мадуро на събрание пред земеделци. Той заяви, че докато САЩ заплашват Венецуела, тя е по-единна от всякога за защитата на суверенитета си.

Ученията на остров Ла Орчила се проведоха на фона на нарастващото напрежение с Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп обвини правителството на президента Николас Мадуро в толерирането на престъпни групировки, които имат връзки на територията на САЩ, като посочи транснационалния наркокартел "Трен де Арагуа", който по-рано тази година Вашингтон обяви за чуждестранна терористична организация.

Мадуро от своя страна обвини Вашингтон, че повишава напрежението, като разполага военни кораби в близост до Венецуела, и нарече военното присъствие на САЩ в Карибския басейн “най-голямата заплаха“ от един век насам.

През последните месеци американските въоръжени сили атакуваха плавателни съдове във водите на Карибско море, за които казаха, че превозват наркотици. В тези акции бяха убити няколко души. Президентът Доналд Тръмп обвинява Венецуела, че организира трафик на наркотици към САЩ и я заплашва със сериозни последици, ако не предприеме мерки, посочва ДПА.