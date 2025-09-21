Подробно търсене

Венецуела започна да обучава цивилни за борба със САЩ в случай на нападение

Виктор Турмаков
Венецуела започна да обучава цивилни за борба със САЩ в случай на нападение
Венецуела започна да обучава цивилни за борба със САЩ в случай на нападение
Венецуелски военен обучава жена да борави с оръжие. Снимка: AP /Ariana Cubillos
Каракас,  
21.09.2025 17:05
 (БТА)

Правителството на Венецуела обучава цивилни да използват оръжие в защита на страната в случай на евентуално американско нападение, предаде ДПА.

Президентът Николас Мадуро съобщи, че под лозунга „Казармите отиват при народа“, войници са провели първите обучения в различни части на страната. Той призова венецуелските земеделци да са готови и при нужда масово да вземат оръжие в ръка.

„Венецуелският народ каза на империята да спре със заплахите“, заяви Мадуро на събрание пред земеделци. Той заяви, че докато САЩ заплашват Венецуела, тя е по-единна от всякога за защитата на суверенитета.

Само преди няколко дни Каракас даде начало на мащабно военно учение на фона на напрежението с Вашингтон. През последните месеци американските въоръжени сили атакуваха плавателни съдове във водите южно от САЩ, за които казаха, че превозват наркотици; при тези акции бяха убити няколко души. Президентът Доналд Тръмп обвинява Венецуела, че организира трафик на наркотици към САЩ.

/ВС/

Свързани новини

20.09.2025 21:10

Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме обратно затворници и психично болни

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме "затворници и пациенти от психиатрични болници", които по думите му, са били "изпратени" към САЩ от тази страна, с която Вашингтон нагнетява напрежението от няколко седмици, предаде Франс прес.
20.09.2025 03:25

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар по кораб, пренасящ наркотици, и са били убити трима души

Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че Вашингтон е нанесъл удар по кораб в "зоната на отговорност“ на Южното командване на САЩ, при което са били убити трима мъже на борда на кораба, за които Тръмп твърди, че са се занимавали с трафик на незаконни наркотици.
18.09.2025 09:29

Венецуела започна мащабни военни учения в Карибско море в контекста на нарастващото напрежение със САЩ

Венецуела започна мащабни военни учения в Карибско море на фона на нарастващото напрежение със САЩ, като според министъра на отбраната Владимир Падрино Лопес целта на маневрите е да се укрепи отбраната и да се демонстрира суверенитет, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:39 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация