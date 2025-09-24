Подробно търсене

ЕФЕ: Хиляди привърженици на Уго Чавес излязоха на протест в Каракас, за да "защитят" Венецуела от заплахите от САЩ

Атанаси Петров
Член на Боливарската милиция на митингта в подкрепа на президента Николас Мадуро в Каракас, 23 септември 2025 г. Снимка: АП/Jesus Vargas
Каракас,  
24.09.2025 16:00
Хиляди поддръжници на правителството, заедно с представители на венецуелските власти, излязоха на митинг в Каракас, обещавайки да защитят страната, дори с оръжие, срещу заплахите от страна на Съединените щати, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Вашингтон разшири военното си присъствие в Карибския басейн – ход, който правителството на венецуелския президент Николас Мадуро определя като част от план за „насилствена смяна на режима“ във Венецуела.

Тълпи от привърженици на покойния президент Уго Чавес, членове на милицията и държавни служители се събраха на емблематичния столичен булевард „Боливар“, където официални лица произнесоха речи. По време на шествието беше демонстрирана и военна сила с бойни превозни средства.

Министърът на отбраната Владимир Падрино заяви пред поддръжниците си, че „никой не може да победи националното единство“, като подчерта, че страната „се подготвя с оръжие да защити мира“ от „постоянната агресия и обсадата“ от страна на САЩ.

Той предупреди, че подготовката включва сценарий, при който „целият венецуелски народ, в подходящия момент, ще грабне оръжие, за да защити родината си сантиметър по сантиметър, за да защити националната чест и достойнство“.

Мотоклубове също се присъединиха към демонстрациите, изразявайки подкрепата си за Мадуро, когото Вашингтон обвинява в нарушаване на американските закони за борба с наркотиците.

Кметът на Каракас Кармен Мелендес се включи в призивите за готовност, като заяви пред множеството: „Днес родината ни призовава. Трябва да сме готови да направим всичко и да сме подготвени за всичко. Ако влезем във въоръжена борба, всеки трябва да знае своята мисия и ролята, която ще играе, където и да е необходим.“

САЩ засилиха военното си присъствие в региона, позовавайки се на операции срещу трафика на наркотици, за които се твърди, че идват от Венецуела.

Вашингтон разположи в Пуерто Рико най-малко осем военни кораба, атомна подводница за бързи атаки, над 4500 войници и модерни изтребители Ф-35.

От август насам американските сили са заловили четири кораба, заподозрени в трафик на наркотици, като според Белия дом най-малко три от тях са свързани с Венецуела.

Четвърти кораб, чийто произход остава неясен, беше потопен в петък вечерта в доминикански води.

Правителството на Мадуро твърди, че тези действия са част от по-широка кампания за дестабилизиране на Венецуела и оправдаване на военна интервенция.

